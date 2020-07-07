8BitDo представила игровой контроллер для Microsoft xCloud в виде джойстика NES

Компания Microsoft собирается запустить в этом году игровой потоковый сервис xCloud, который будет поставляться в комплекте с подпиской службы Xbox Game Pass. Производители игровых аксессуаров к этому тоже готовятся.

Например, 8BitDo, специализирующаяся на выпуске альтернативных современных, а также осовремененных версий ретро-контроллеров для различных электронных устройств, адаптировала старый джойстик от NES для работы с сервисом Project xCloud.

Компактный игровой Bluetooth-манипулятор может работать со всеми Android-смартфонами и планшетами. Кроме того, он получил сертификат о том, что по функциональности полностью совместим с контроллером Xbox и может работать с xCloud. По заявлению производителя, встроенной в манипулятор батареи хватит примерно на 18 часов работы. Для подзарядки предусмотрено наличие порта USB-C. В комплект поставки также входит специальное настраиваемое крепление для смартфонов.

По словам 8BitDo, она тесно сотрудничала с Microsoft , чтобы их новинка полностью соответствовала возможностям обычного Xbox-контроллера. Кнопки управления джойстика можно переназначить как душе угодно — поможет в этом идущее в комплекте специальное программное обеспечение. Имеется поддержка нескольких профилей, между которыми можно быстро переключаться.

Новинка под названием SN30 Pro оценивается в $45. Устройство можно заказать, например, в онлайн-магазине Amazon. Однако его фактические продажи начнутся не раньше 21 сентября. Это только дата начала продаж самого контроллера. Она не отражает планы Microsoft относительно запуска её xCloud для Xbox Game Pass. По поводу этого события редмондский гигант заявит отдельно.



