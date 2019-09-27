Украинская Frogwares обвиняет экс-издателя в блокировке игр в Steam, магазинах Xbox и PlayStation. Часть игр уже недоступна

Украинская студия Frogwares, разработчики популярной серии игр о Шерлоке Холмсе, недавно выпустила новую игру по мирам Лавкрафта — The Sinking City. Но она может лишиться основного источника дохода. Студия выступила с публичным заявлением, в котором обвинила бывшего издателя своих игр, компанию Focus Home Interactive, в попытке заблокировать ее проекты в основных магазинах, где продаются компьютерные игры, пишут AIN.UA

Attention: an important message from our studio. pic.twitter.com/HqMA8Du8iE

— Frogwares (@Frogwares) September 26, 2019

Некоторые игры студии (полный перечень — в твите вверху) удаляются из магазинов Sony и Microsoft, и возможно, будут удалены из Steam. В список попали игры «Шерлок Холмс: преступления и наказания», «Шерлок Холмс против Джека Потрошителя» и т.д.

Почему так получилось?

Ранее компания сотрудничала с издателем Focus Home Interactive, который занимался продажей этих игр на указанных платформах до 2014 года. После этого Frogwares начала работать с другим издателем Bigben Interactive.

В Frogwares на запрос редакции AIN.UA рассказали, что в мае этого года обратились к издателю с просьбой начать процедуру передачи игр, однако до последнего момента «их позиция по этому вопросу оставалась неясной». Но несколько дней назад бывший издатель выслал студии официальное заявление о том, что “в соответствии с их политикой они не станут передавать игры разработчикам, которые прекратили с ними сотрудничество”.

По словам представителей компании, Focus Home Interactive отправила запрос Sony, Microsoft и Valve на удаление игр из магазинов. Хотя должна была передать их студии после окончания соглашения, согласно его условиям.

«За все время нашего сотрудничества, Focus Home ни разу не предупреждали и не сообщали нам о том, что планируют удалить наши игры из магазинов. Эта политика стала для нас полной неожиданностью», — отмечают в компании.

В редакции ожидают комментария от бывшего издателя, компании Focus Home Interactive.

Что разработчик собирается делать?

В компании отмечают, что из-за этой ситуации теряют весь доход, связанный с этими играми. Frogwares пытается создать новые профили в указанных магазинах игр, и уже связались с этими площадками, чтобы решить проблему.

Однако, по оценкам компании, для некоторых игр предыдущего поколения это будет невозможным, а для других — очень дорогим процессом, поскольку нужно будет обновить SDK, а это займет месяцы.

В компании не предоставили точной оценки возможных убытков от этой проблемы, однако отметили, что потеря игр, в частности, «Шерлок Холмс: преступления и наказания», нанесет «более чем ощутимый удар по команде».


Ольга Карпенко, AIN

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