Microsoft анонсировала консоль Xbox Project Scarlett с поддержкой игры в 8K при 120 к/с

На конференции E3 2019 в Лос-Анджелесе компания Microsoft рассказала о своей новой игровой консоли Xbox под кодовым названием Scarlett. Новое устройство будет в 4 раза мощнее Xbox One X, и будет базироваться на гибридном процессоре AMD с интегрированным GPU.

Xbox Project Scarlett

Microsoft обещает поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей в режиме реального времени, графической функции, которая обеспечивает высоконадежные эффекты освещения и тени, а также возможность разрешения 8K. Консоль будет использовать системную память GDDR6 с высокой пропускной способностью для повышения производительности. В тизерном видео, показанном на конференции E3 2019, представитель Microsoft заявил, что консоль откроет новую эру визуальных эффектов со скоростью 120 к/с.

Помимо этого, Project Scarlett будет включать твердотельный накопитель. SSD будет использоваться не только для хранения данных, но и в качестве виртуальной оперативной памяти (SSD as virtual RAM), что заметно ускорит время загрузки игр и увеличит производительность (до 40 раз в некоторых случаях).

Также Microsoft пообещала, что новая консоль будет поддерживать «четыре поколения» игр Xbox, предлагая интегральную обратную совместимость или доступ к загружаемому или потоковому контенту из Xbox, Xbox 360 и Xbox One.

Дизайн новинки так и не был показан, официально приставку представят на E3 2020 летом следующего года. Xbox Project Scarlett выйдет в конце осени 2020 года вместе с игрой Halo Infinite.


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