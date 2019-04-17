Игра Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине

На прошлой неделе украинские геймеры обнаружили, что новая игра Mortal Kombat 11, которая выходит 23 апреля, исчезла из онлайн-магазинов PSN и Steam. Вместо нее появилась надпись о том, что игра недоступна в этом регионе. Сначала ситуация была похожа на ошибку, однако позже журналистам издания Playua удалось выяснить, что игра в Украине продаваться не будет по решению издателя. , пишут AIN.UA

Игра Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине

Издание цитирует службу поддержки PlayStation: «В ответ на ваше обращение по исчезновению игры MK11 из PSN сообщаем, что эта игра более не будет издаваться в украинском регионе. Такое решение приняли Warner Brothers».

Причиной такого решения могло стать несоответствие игры украинскому законодательству. Издание приводит ответ поддержки WBGames:

Игра Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине

Пользователям, которые оформили предзаказ на игру, обещают вернуть деньги.


Ольга Карпенко, AIN


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