Глава Xbox обсудил следующую консоль Microsoft и работу с японскими издательствами

Глава Xbox обсудил следующую консоль Microsoft и работу с японскими издательствами

Во время пресс-конференции Microsoft на E3 2018 глава Xbox и исполнительный вице-президент Microsoft Фил Спенсер (Phil Spencer) объявил, что следующая консоль редмондской корпорации уже находится в разработке. В последнем выпуске японского игрового журнала Famitsu Спенсер дал несколько комментариев об этом.

На E3 2018 Фил Спенсер заявил, что над следующей игровой консолью Xbox работает та же команда, что обеспечила высокую производительность Xbox One X. В настоящий момент она изучает архитектуру нового устройства и экспериментирует с ней. Общаясь с Famitsu, Спенсер объяснил, что проект в первую очередь ориентирован на геймеров и помещении их в центр развлечения. В настоящий момент два миллиарда человек в мире увлекаются играми на различных устройствах, но глава Xbox хотел бы предоставить пользователям опыт с помощью самого мощного и лучшего железа в секторе консолей. Он понимает ошибку Microsoft с Xbox One и уже сделал против неё шаг с Xbox One X, но хотел бы зайти ещё дальше.

На сегодняшний день Microsoft общается с несколькими компаниями по разработке оборудования. По словам Фила Спенсера, они начали обсуждать, какие инновации ожидаются в архитектуре железа в будущем. Забегая вперёд, он знает, что разрешение игр — важный аспект, как и частота кадров. «Путешествие по созданию нового устройства уже началось, и [Фил Спенсер] постоянно думает о возможностях», — написал журналист Famitsu.

Глава Xbox обсудил следующую консоль Microsoft и работу с японскими издательствами

Но Фил Спенсер посетил Японию не только для того, чтобы дать интервью местному журналу. За последние несколько лет он много раз ездил в Страну восходящего солнца, чтобы встретиться с представителями издательств. Исполнительный вице-президент Microsoft тесно сотрудничает со многими японскими разработчиками. По его словам, они позволяют ему взглянуть на свои проекты до выпуска, и, когда создатели игр говорят с ним о своих целях, Фил Спенсер понимает, что связь строится на отношениях между держателем платформы и издателями.

Глава Xbox также считает, что инвестиции в искусственный интеллект будут очень полезны, чтобы сделать миры игр и их персонажей более яркими. Это также полезно для отладки проектов, так как ИИ может симулировать действия пользователей во время прохождения.

Глава Xbox обсудил следующую консоль Microsoft и работу с японскими издательствами

В заключение Спенсер упомянул, что ему приятно, что японские разработчики поддерживают Xbox, а местные игроки смогут наслаждаться ещё бо?льшим количеством контента от своих любимых издателей в будущем.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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