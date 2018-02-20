Microsoft добавит в свои приставки поддержку 1440р

Корпорация Microsoft планирует в обозримом будущем обновить свои игровые приставки. Апдейт будет носить исключительно программный характер, что не умаляет его важности – консоли Xbox One S и One X обзаведутся долгожданной поддержкой разрешения 1440р.

Xbox One S и One X

О данном нововведении стало известно достаточно давно – еще в конце декабря были озвучены планы по его релизу, но пока все не складывалось. Апдейт нужен для тог, чтобы консоль не переключалась с 4К на Full HD там, где сверхвысокое разрешение не требуется – это слишком резкий переход, который останется в прошлом после внедрения 1440р. В первую очередь обновление затронет интерфейс консоли и приложение для просмотра фильмов, а игры будут допиливаться их разработчиками с течением времени.

Релиз апдейта состоится до конца текущего месяца, так что ждать осталось недолго. Напомним, что консоли от Microsoft пользуются меньшим спросом в сравнении с продукцией Sony на фоне меньшего количества интересных эксклюзивов. Софтверный гигант постепенно борется с этим неравенством различными средствами, в том числе и выпуском новых модификаций приставок. В частности, модель One S ориентирована на тех, кто не готов платить много денег за консоль и не желает покупать огромные приставки – One S имеет сравнительно компактные размеры и стоит совсем недорого.

Максим Мишенев, MobileDevice


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