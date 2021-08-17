Японские сталевары рассчитывают на резкий скачок прибыли

Японские сталевары рассчитывают на резкий скачок прибыли

Японские производители стали находятся на пути к V-образному ежегодному восстановлению прибыли после спада, вызванного пандемией, поскольку устойчивый мировой спрос способствует росту цен, в то время как более высокие цены на железную руду и коксующийся уголь способствуют значительному увеличению стоимости запасов.

Второй по величине производитель стали в Японии, JFE Holdings, в четверг (12 августа) почти удвоил свой годовой прогноз чистой прибыли после аналогичных повышений со стороны Nippon Steel и Kobe Steel на прошлой неделе.

В настоящее время JFE ожидает чистой прибыли в размере ¥240 миллиардов ($2,2 миллиарда), что является самым высоким показателем с 2007/08 года, по сравнению с майской оценкой в ??¥130 миллиардов и убытком в ¥21,9 миллиарда в прошлом году.

"Мы удвоили нашу оценку прибыли в стальном сегменте, поскольку цены на продукцию растут, чтобы отразить более высокие материальные затраты и сильные зарубежные рынки стали, - сказал репортерам исполнительный вице-президент JFE Масаши Терахата, сославшись на разовую прибыль от стоимости запасов материалов, которая является еще одной причиной. - Ожидается, что спрос на сталь продолжит постепенное восстановление до марта".

На прошлой неделе более крупный конкурент JFE, Nippon Steel, повысил прогноз прибыли на 54%, до ¥370 миллиардов, что стало самым высоким показателем с момента приобретения Sumitomo Metal Industries в 2012 году.

"За пересмотром стоят более высокие цены на продукцию и солидная прибыль от зарубежных подразделений", - сказал репортерам исполнительный вице-президент Nippon Steel Такахиро Мори, указав на подразделения в Индии, США и Бразилии. Чистый убыток Nippon Steel за год, закончившийся 31 марта, составил ¥32,4 млрд.

По словам Т.Мори, в период с октября по март ожидается дальнейший рост поставок стали пятым по величине производителем стали в мире в производстве и строительстве.

Сталелитейная компания №3 Японии, Kobe Steel, повысила прогноз по чистой прибыли на 60%, до ¥40 миллиардов.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

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