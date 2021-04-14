Руководство ВДНХ подозревают в злоупотреблении служебным положением

У гендиректора экспоцентра и в павильонах ВДНХ прошли обыски.

Правоохранители 13 апреля провели обыски у гендиректора Национального комплекса "Экспоцентр Украины" Евгения Мушкина, а также в павильонах ВДНХ.

Мушкин в Facebook сообщил, что следственные действия СБУ и полиции проходили, в частности, у него дома. Правоохранители изымали документы и некоторое оборудование. На странице ВДНХ добавили, что Мушкина подозревают "в якобы злоупотреблении своим служебным положением и получением неправомерной выгоды за передачу в аренду государственного имущества".

"Мы считаем эти действия такими, которые вредят репутации комплекса и нарушают права его руководства", - отметили в ВДНХ.

Мушкин заверил, что открыт для любых органов по проверкам и контролю, а вся отчетность ВДНХ публикуется на сайте комплекса. Он также добавил, что комплексу на прошлой неделе удалось погасить многолетний долг ВДНХ перед государством.

В СБУ отметили, что обыски прошли из-за подозрений в злоупотреблении служебным положением, пишет Hromadske. Впрочем, о том, что кому-то объявлено подозрение, пока не сообщается.

Правоохранители документируют возможные противоправные действия со стороны должностных лиц Национального экспоцентра, который является объектом Государственного управления делами.