Сильные морозы уничтожают французские виноградники: в правительстве бьют тревогу

Уничтожены почки на виноградных лозах в легендарных виноградниках Бордо, Бургундии, Лангедоке и Долины Роны.

Фото: twitter.com/MteoGardHerault

Во Франции могут объявить сельскохозяйственную катастрофу из-за убытков виноделов.

Об этом заявил министр сельского хозяйства страны Жульен Денорманди, пишет bbc.com.

По всей Франции подсчитывают убытки после трех ночей минусовых температур. Для многих виноделов урожай 2021 года был уничтожен.

Фото: twitter.com/FNSEA

Температура в некоторых районах опустилась до рекордно низких уровней, и фермеры делали все возможное, чтобы сохранить свой урожай. Сильные морозы уничтожили почки на виноградных лозах в легендарных виноградниках Бордо, Бургундии, Лангедоке и долины Роны.

Фото: twitter.com/FNSEA

"Это общенациональное явление", - предупредил глава профсоюза фермеров FNSEA Жером Деспи, который сказал, что эти морозы стали худшими на его памяти.

Правительство готовит пакет спасения для пострадавших фермеров, который будет включать налоговые льготы и другую финансовую помощь. "Эта ситуация неслыханная", - добавил министр сельского хозяйства.

Фото: twitter.com/FNSEA

Жан-Мари Барилер, руководитель европейской винной группы CEEV, заявил, что уже понятно, что урожай 2021 года будет плохим.

62-летний винодел Борис Кальмет говорит о катастрофе: "У нас кооперативы пострадали на целых 90%, что бывает чрезвычайно редко".

Местные чиновники сельского хозяйства заявляют, что пострадали 90% виноградников в южной части Эро, но заморозки поразили не только виноград: повреждены персиковые деревья, нектарины и абрикосы.

Среди наиболее пострадавшего винограда - лозы Пик Сент-Луп в Лангедоке на юге Франции, где температуры опустились до -8 ° С.

Фото: twitter.com/FNSEA

Все 65 винодельческих районов Бордо пострадали от температур до -5 ° С, поэтому виноградари зажгли мангалы и свечи на расстоянии нескольких футов, пытаясь защитить свои урожаи. Еще одна тактика - сжигание соломы.

В районе Сотерн в Бордо некоторые виноградники сообщают о 90% уничтоженного урожая.

Фото: twitter.com/FNSEA

Для того, чтобы защитить урожай, зажигали не только костры. Много виноградников и садов опрыскивали водой, чтобы покрыть побеги и почки слоем льда. Ледовое покрытие защищает почки от мороза.

Из-за костров в нескольких районах распространился дым, что привело к жалобам на смог в соседних городах.

"Зеленые" политики в районе Жиронды вокруг Бордо выступают против использования парафиновых ламп, которые вызвали густую дымку и привели к худшему качеству воздуха в стране в четверг.

Фото: twitter.com/FNSEA

О подобных проблемах с загрязнением сообщили на юго-востоке, вблизи Лиона и в других регионах.

Те фермеры, которые не имели специального оборудования, жгли сено. Группа по контролю качества воздуха Atmo Auvergne-Rh?ne-Alpes заявила, что эта проблема "редко бывает столь очевидной".