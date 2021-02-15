Экс-топ-менеджера "Нафтогаза" подозревают в 150-миллионном ущербе государству, - СМИ

Прокуроры Офиса Генерального прокурора выясняют детали операций по купле-продаже газа между государственным НАК "Нафтогаз Украины" и компанией "ЭРУ Трейдинг". Предполагаемая сумма ущерба достигает 153,2 млн грн.

Об этом говорится в письме Офиса Генерального прокурора в адрес Министерства энергетики, сообщает Экономическая правда.

Следователи считают, что в период ноябрь 2018-январь 2019 года должностные лица "Нафтогаза", действуя по предварительному сговору, разработали "преступную схему завладения имуществом" "Нафтогаза" путем реализации газа подконтрольным субъектам хозяйствования по заниженным ценам.

"В дальнейшем вырученный газ продавался по рыночным ценам, в результате чего были получены сверхприбыли, что повлекло для НАК "Нафтогаз Украины" тяжелые последствия", - говорится в письме.

По версии Офиса ГПУ, целью этой операции было незаконное обогащение.

Прокуроры напоминают, что в связи с изменением схемы продажи газа с 1 октября 2018 года поставка и продажа газа промышленным и коммерческим предприятиям начала реализовываться через вновь созданную дочернюю компанию "ГК Нафтогаз Трейдинг".

"Одной из таких частных компаний стало ООО "Эру Трейдинг", конечным бенефициарным владельцем которой до 9 февраля 2019 года был Фаворов Андрей Михайлович, который фактически с 26 ноября 2018 года работал в НАК "Нафтогаз Украины" на должности директора дивизиона "интегрированный газовый бизнес" и имел статус члена правления, временно осуществлял полномочия главы правления "Укргаздобыча"", - говорится в письме.

Досудебным расследованием установлено, что Фаворов по предварительному сговору с руководством "Нафтогаза" на протяжении ноября 2018 - января 2019 года организовал продажу 147 млн куб. м. природного газа по цепи поставки от "Нафтогаза" до "Газоснабжающей компании "Нафтогаз Трейдинг" и до "Эру Трейдинг" по заниженной цене около 8,4 тыс. грн. за 1 тыс. куб. м

"Указанный объем природного газа в течение ноября 2018 - января 2019 года "Эру Трейдинг" реализовало "Укртрансгазу" по рыночной цене около 9,5 тыс грн за 1 тыс. куб. м", - отмечают следователи.

Напомним, "Нафтогаз" уволил Андрея Фаворова с должности директора по интегрированному газовому бизнесу весной 2020-го. Увольнение было связано с разделением газового бизнеса на два дивизиона - по добыче и по коммерческой деятельности.

При этом в "Нафтогазе" заявили, что довольны "ярким и результативным сотрудничеством" с Фаворовым.