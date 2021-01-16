"Газпром" отложил продолжение строительства "Северного потока-2"

Подконтрольная роSSийскому "Газпрому" компания Nord Stream 2 отложила продолжение строительства газопровода "Северный поток-2", которое должно было состояться сегодня.

Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на представителя оператора проекта.

Отмечается, что продолжение строительства отложили из-за проверки технического оборудования. Точной даты возобновления работ по прокладке газопровода в компании не назвали, отметив, что соответствующие работы "должны продолжаться несколько дней".

Строительство газопровода было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков. РоSSийское судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло из Находки в немецкий порт Мукран еще в мае 2020-го, но датские власти запретили какие бы то ни было строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески.

В декабре 2020-го работы возобновились, незадолго до Нового года были уложены трубы на участке протяженностью в 2,6 км в особой экономической зоне Германии.

Соединенные Штаты в декабре включили в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год штрафные меры при содействии продаже, аренде или предоставлении судов-трубоукладчиков для строительства "Северного потока-2", а также за предоставление страхового покрытия для судов, участвующих в строительстве. Однако президент Дональд Трамп наложил вето на проект бюджета.

В начале января Сенат США повторно поддержал оборонный бюджет с помощью для Украины и санкциями против "Северного потока-2", окончательно преодолев вето действующего президента Дональда Трампа.

Однако советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс заявил, что американские санкции против газопровода "Северный поток-2" нужно приостановить, чтобы спокойно провести переговоры между США и привлеченными к проекту странами.

РоSSия надеется завершить капитальное строительство первой из двух ниток газопровода "Северный поток-2" в первой половине 2021 года.