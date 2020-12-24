ВостГОК не поставил Энергоатому продукции на 700 млн грн

ВостГОК не поставил Энергоатому продукции на 700 млн грн

ГП "ВостГОК" получил от НАЭК "Энергоатом" полный расчет за урановый концентрат в 2020 году в размере 2,85 млн грн, но при этом ВостГОК не поставил Энергоатому продукции на 700 млн грн. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"Сейчас мы полностью рассчитались за 800 тонн (объем поставки в 2020 - ред.), вчера мы им еще перечислили 50 млн грн по просьбе премьера. Их долг по концентрату составляет 700 млн грн перед нами, и мы понимаем, что они его не поставят", - сказал он.

По словам П.Котина, Энергоатом и ВостГОК уменьшили годовой объем поставки с 1 000 до 800 тонн уранового концентрата.

"По этому договору, они должны нам поставить 1 000 тонн концентрата. Мы платим им авансовыми платежами - по 290 миллионов гривен в месяц. В сентябре-октябре мы поняли, что они не произведут 1 000 тонн, а мы платим и платим, поэтому пришли к согласию, что мы сокращаем поставку с 1 000 до 800 тонн", - сказал П.Котин.

Он добавил, что "Энергоатом" допускает возможность присоединения ВостГОК в свою структуру, по решению правительства.

"Мы идем на эту идею, мы понимаем ... что надо их взять под контроль и довести ситуацию (к лучшему состоянию - ред.). Мы допускаем эту возможность, мы не отрицаем", - сказал П.Котин.

Присоединение ВостГОК к Энергоатому рассматривается как один из путей урегулирования ситуации с долгами, сложившейся на предприятии, подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что остановленные в начале декабря шахты ГП "ВостГОК" вернутся к работе с 4 января. Работники единственного в Украине уранодобывающего предприятия проводили акции протеста и на этой неделе в течение трех дней перекрывали четыре автодороги государственного значения, требуя выплатить долги по заработной плате и возобновить работу шахт.

В конце ноября и.о главы Минэнерго Юрий Бойко сообщал, что Кабинет министров Украины рассматривает возможность присоединения ВостГОКа к "Энергоатому", что автоматически должно снять вопросы долгов в рамках функционирования единого имущественного комплекса.

По его словам, в условиях, когда себестоимость добычи отечественного уранового концентрата значительно превышает мировые показатели, объединение предприятий могло бы способствовать улучшению финансовой ситуации на комбинате.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

ВостГОК – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство ГП "ВостГОК" составляет около 1 тыс. тонн.

МинПром по материалам Металлургпром

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