Швейцарцы купят 40% ванадия на уникальном австралийском руднике

Зарегистрированная в Швейцарии международная трейдерская компания Gunvor заключила соглашение о покупки 40% пентоксида ванадия, который будет произведен австралийской компанией TNG на руднике Mount Peake в австралийском штате Северная Территория.



TNG планирует планирует ежегодно получать на своем предприятии порядка 6 тыс. т высококачественного пентоксида ванадия в год. Из них 60% будет поставляться южнокорейскому производителю ферросплавов Woojin.



Пока что TNG только приступила к составлению ТЭО проекта, стоимость которого предварительно оценивается в 585 млн долл. Но она уже успела подписать соглашения с покупателями ее будущей продукции.



Помимо пентоксида ванадия, это 150 тыс. т диоксида титана в год, которые будут уходить швейцарской компании DiethelmKellerSiberHegner (DKSH) и 500 тыс. т железорудного концентрата, который будет приобретать индийская Vimson.



