Panasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллекта

Panasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллекта

Компания Panasonic объявила о намерении инвестировать 150 млн долларов США в технологии машинного обучения и системы искусственного интеллекта на базе нейронных сетей.

Часть выделенных в рамках венчурного фонда Conductive Ventures II средств японский производитель электроники планирует вложить в перспективных разработчиков софта и оборудования для разных отраслей бизнеса, в т.ч. автопилотируемого транспорта, финансов, цифрового здравоохранения, будущего сферы труда, коммерции, производственных технологий и многого другого.

В настоящий момент в области искусственного интеллекта активно работают и ведут исследования Google, Facebook, «Яндекс», Baidu, ABBYY, Cognitive Technologies и другие компании. Сфера применения нейронных сетей весьма разнообразна — это распознавание текста и понимание человеческой речи, семантический поиск, компьютерное зрение, аналитика «больших данных», робототехника, экспертные системы, лингвистика и многое-многое другое.

Свои разработки в сфере нейронных сетей и искусственного интеллекта ведут и такие именитые корпорации, как Intel, AMD, NVIDIA и IBM вместе со своим суперкомпьютером Watson. Не скрывает интереса к подобного рода технологиям и компания ARM, также осознающая тот факт, что без поиска новых перспективных направлений преуспеть и занять лидирующие позиции на современном IT-рынке не то чтобы проблематично, а попросту невозможно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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