Турция выбрала квоту на поставку арматуры в ЕС

Турция выбрала квоту на поставку арматуры в ЕС

Согласно данным Европейской комиссии, Турция практически исчерпала квоту на поставку в ЕС арматуры, выделенную стране на июль-сентябрь 2020 года.

По состоянию на 8 июля турецкие экспортёры отгрузили европейским покупателям 69 939 тонн данной металлопродукции, оставшийся от квартальной квоты объём - 6 853 тонн, сообщает SteelOrbis.

Для катанки оставшийся объём турецкой квоты составляет 13 079 тонн из общего квартального объёма в 79 478 тонн. По информации издания, в портах ЕС по состоянию на 8 июля находились 1 705 тонн данной продукции турецких сталепроизводителей.

После корректировки Европейской комиссией, с 1 июля объёмы квот устанавливаются ежеквартально. Для некоторых видов металлопроката из ряда стран данное решение приводит к быстрому исчерпанию выделенных объёмов.

МинПром по материалам МеталлСервис

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