Salzgitter по-прежнему отказывается от слияния с Thyssenkrupp

В германских СМИ снова появились сообщения о возможном объединении двух крупнейших металлургических компаний страны — Thyssenkrupp и Salzgitter. В предыдущий раз такие слухи циркулировали в январе текущего года.



На этот раз поводом стало заявление генерального директора Thyssenkrupp Мартины Мерц о том, что консолидация в национальной металлургической отрасли имеет прямой смысл. Кроме того, Salzgitter обнародовала неутешительные финансовые результаты за 2019 г., который компания завершила с доналоговым убытком в размере 253 млн евро.



В то же время глава Salzgitter Хайнц Йорг Фурманн заявляет, что не вел и не ведет ни с кем переговоров о возможном слиянии. По его словам, наилучшим вариантом дальнейшего развития компании будет сохранение независимого состояния.



Как отмечают специалисты, в условиях спада на европейском рынке и возможного сужения спроса вследствие эпидемии коронавируса консолидация была бы выгодной для региональных производителей. Но Европейская комиссия, которая в прошлом году сорвала объединение металлургического подразделения Thyssenkrupp с Tata Steel Europe, вряд ли даст добро на слияние двух ведущих поставщиков листового проката в Германии.

