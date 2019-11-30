В Дании подали апелляцию на разрешение строить "Северный поток-2"

Ее рассмотрение может занять около 17 месяцев.

В Дании подали апелляцию на разрешение строить "Северный поток-2"
Фото: pikabu.ru

В Апелляционный суд по вопросам энергетики Дании 29 ноября поступила жалоба на разрешение Датского энергетического агентства проложить в исключительной экономической зоне страны газопровод "Северный поток-2". Об этом сообщила представительница этого агентства Эллен Эвиг Йохансен, пишет "Зеркало недели".

"Одна жалоба относительно проекта "Северный поток-2" была подана в рамках сроков подачи апелляции", - сообщила она.

Ранее она поясняла, что подача жалобы обычно не может приостановить решение по делу. По словам Йохансен, в среднем на рассмотрение апелляции может уйти 17 месяцев.

"Северный поток-2" - это газовая магистраль из РоSSии в Германию через Балтийское море. Ныне находится на этапе стройки. Газопровод проходит через территории Германии, Дании, РоSSии, Финляндии и Швеции.

Бывший посол США в Украине Мари Йованович заявляла, что запуск "Северного потока-2" может нанести ущерб украинской экономике, вплоть до потери 3% ВВП Украины в год.

Напомним, в конце октября Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Маршрут газопровода пролегает к юго-востоку от острова Борнхольм.

Дания оставалась единственной страной, не выдавшей "Газпрому" разрешение на строительство на своей территории. В июне компания Nordstream 2 AG отозвала начальную заявку, поданную в 2017 году, о прокладке газопровода через территориальные воды страны к югу от Борнхольма. DEA рассматривала также две другие заявки. Сообщалось, что данный процесс будет завершен, как только будет проведена оценка воздействия на окружающую среду, а также аспектов, связанных с безопасностью.

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