Главный юрисконсульт Нацбанка задержана на взятке в $15 тыс.

Сотрудница НБУ предложила предпринимателю" помощь" в получении лицензии НБУ на осуществление валютных операций.

Главный юрисконсульт Нацбанка задержана на взятке в $15 тыс.
Фото: ssu.gov.ua

В четверг, 7 ноября главный юрисконсульт Национального банка Украины и посредник задержаны при попытке завладеть средствами предпринимателя в особо крупных размерах.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

Следствием установлено, что сотрудница НБУ через посредника обратилась к директору общества по обмену валюты с предложением за денежное вознаграждение оказать содействие в получении обществом бессрочной генеральной лицензии НБУ на осуществление валютных операций.

"За положительное решение этого вопроса сотрудница НБУ потребовала от предпринимателя вознаграждение в сумме 30 тыс. долларов США. В ходе проведения контроля за совершением преступления должностное лицо Нацбанка, а также посредник задержаны во время передачи части обусловленных средств в сумме 15 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

 

Сейчас задержанным лицам готовится сообщение о подозрении по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
КБ им.Морозова назвало условия для выполнения сорванного контракта на 45 БТРКБ им.Морозова назвало условия для выполнения сорванного контракта на 45 БТР
"Укрэнерго" впервые пришлось ограничить "зеленую" генерацию"Укрэнерго" впервые пришлось ограничить "зеленую" генерацию
Группа ДТЭК разместила зеленые еврооблигацииГруппа ДТЭК разместила зеленые еврооблигации
Великобритания ввела мораторий на добычу газа методом фрекингаВеликобритания ввела мораторий на добычу газа методом фрекинга
Украина начала отбор газ из подземных хранилищУкраина начала отбор газ из подземных хранилищ
Блок рекламы


Похожие новости
Начальник одной из налоговых инспекций в Черкасской области попался на взяткеНачальник одной из налоговых инспекций в Черкасской области попался на взятке
Во Львове задержали организатора конвертационного центра на взятке в $10 тыс. сотруднику СБУВо Львове задержали организатора конвертационного центра на взятке в $10 тыс. сотруднику СБУ
В Киеве на взятке задержали главного налогового ревизораВ Киеве на взятке задержали главного налогового ревизора
В Запорожской области по подозрению во взятке задержали директора лесхозаВ Запорожской области по подозрению во взятке задержали директора лесхоза
Укргазбанк продал свой бывший главный офис за 182 млн гривенУкргазбанк продал свой бывший главный офис за 182 млн гривен
Арбитражный управляющий в Александрии попался на взятке в 650 тыс. гривенАрбитражный управляющий в Александрии попался на взятке в 650 тыс. гривен
Сотрудник банка-банкрота задержан на взятке $7 тысячСотрудник банка-банкрота задержан на взятке $7 тысяч
Директора предприятия, подозреваемого в хищении бюджетных средств при ремонте дороги, задержали на взятке во ЛьвовеДиректора предприятия, подозреваемого в хищении бюджетных средств при ремонте дороги, задержали на взятке во Львове
Сотрудника "Полтавагаздобычи" поймали на взятке в 220 тысяч гривенСотрудника "Полтавагаздобычи" поймали на взятке в 220 тысяч гривен
Крупнейшая платежная система подала иск против НацбанкаКрупнейшая платежная система подала иск против Нацбанка
Последние новости
Подгружаем последние новости