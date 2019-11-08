Главный юрисконсульт Нацбанка задержана на взятке в $15 тыс.
Сотрудница НБУ предложила предпринимателю" помощь" в получении лицензии НБУ на осуществление валютных операций.
В четверг, 7 ноября главный юрисконсульт Национального банка Украины и посредник задержаны при попытке завладеть средствами предпринимателя в особо крупных размерах.
Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева.
Следствием установлено, что сотрудница НБУ через посредника обратилась к директору общества по обмену валюты с предложением за денежное вознаграждение оказать содействие в получении обществом бессрочной генеральной лицензии НБУ на осуществление валютных операций.
"За положительное решение этого вопроса сотрудница НБУ потребовала от предпринимателя вознаграждение в сумме 30 тыс. долларов США. В ходе проведения контроля за совершением преступления должностное лицо Нацбанка, а также посредник задержаны во время передачи части обусловленных средств в сумме 15 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.
Сейчас задержанным лицам готовится сообщение о подозрении по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины.
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