Главный юрисконсульт Нацбанка задержана на взятке в $15 тыс.

Сотрудница НБУ предложила предпринимателю" помощь" в получении лицензии НБУ на осуществление валютных операций.

В четверг, 7 ноября главный юрисконсульт Национального банка Украины и посредник задержаны при попытке завладеть средствами предпринимателя в особо крупных размерах.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева .

Следствием установлено, что сотрудница НБУ через посредника обратилась к директору общества по обмену валюты с предложением за денежное вознаграждение оказать содействие в получении обществом бессрочной генеральной лицензии НБУ на осуществление валютных операций.

"За положительное решение этого вопроса сотрудница НБУ потребовала от предпринимателя вознаграждение в сумме 30 тыс. долларов США . В ходе проведения контроля за совершением преступления должностное лицо Нацбанка, а также посредник задержаны во время передачи части обусловленных средств в сумме 15 тыс. долларов США ", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Сейчас задержанным лицам готовится сообщение о подозрении по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины.