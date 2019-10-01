Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек вышли из оборота

Такие монеты в течение года можно будет обменять на банкноты в отделениях банков.

Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек вышли из оборота
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины начал изымать из оборота монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек. С 1 октября ими нельзя рассчитываться, и они перестали быть платежным средством.

Об этом информирует пресс-служба НБУ.

Сообщается, монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек нужно будет обменять в течение следующих трех лет до конца сентября 2022 года:

- в банках Украины - до 30 сентября 2020 включительно;

- в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль) - до 30 сентября 2022 года.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Нацбанк также начинает постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5 копеек, 25 копеек пока останутся в наличном обращении. Ими можно будет расплачиваться, но монеты, попавшие в банки, не будут возвращаться в оборот и постепенно их будет становиться все меньше.

Также остаются в обращении монеты номиналом 10 и 50 копеек.

Теперь для облегчения наличных расчетов применяются правила округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары (работы, услуги) до 10 копеек. При безналичном расчете будет списываться сумма по чеку.

Все банковские учреждения обязаны принимать выведенные из оборота монет к обмену в течение года, вплоть до 30 сентября 2020. Если банк отказывается обменивать монеты, регулятор рекомендует гражданам жаловаться в Национальный банк.

Напомним, осенью 2019 года в Нацбанке анонсировали выпуск новых монет номиналом 5 гривен.

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