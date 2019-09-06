"Укртрансгаз" убедился в готовности ГТС к переходу в реверсный режим

Это будет необходимым в случае прекращения газового транзита в 2020 году.

"Укртрансгаз" в конце августа в рамках испытаний подтвердил готовность газотранспортной системы Украины к переходу на реверсный режим. Это необходимо будет в случае прекращения транзита роSSийского газа через территорию Украину в 2020 году.

На сайте УТГ говорится, что в конце августа состоялся успешный тестовый запуск участка магистрального газопровода "Союз" для работы в обратном направлении "запад - восток". В течение трех дней газотранспортная система на участке от границы до богородчанского узла работала в реверсном направлении.

Объемы транспортировки достигли максимума импортных мощностей из Словакии - 42,5 млн кубометров газа в сутки (это 15,5 млрд кубометров газа в год). Для приема газа через газоизмерительную станцию "Будинце" (Словакия) впервые были задействованы реверсные обмотки компрессорных станций "Хуст" и "Богородчаны".

"Результаты теста зафиксировали стабильную работу оборудования и всех газоперекачивающих агрегатов, таким образом подтвердили готовность и способность реверсной схемы к функционированию в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, исполнительный директор компании Юрий Витренко 23 августа сказал, что прекращение транзита газа через территорию Украины с 1 января остается базовым сценарием, в связи с чем ГТС готовится к переводу в режим физического реверса.

В 2009 году система уже работала в таком режиме, но тогда это была "полуаварийная" ситуация. В 2019 году сценарий прекращения транзита был ожидаемым, поэтому были модернизированы пять основных компрессорных станций. Теперь они могут работать в направлении с запада на восток.