Антимонопольный комитет проверит законность покупки телеканала ZIK

Стоимость телеканала ниже пороговой для согласования покупки в АМКУ.

Антимонопольный комитет Украины проверит законность покупки телеканала ZIK, хотя стороны сделки не обращались в комитет для согласования. Об этом сообщил глава комитета Юрий Терентьев, пишет "Интерфакс-Украина".

"С сегодняшнего дня запущена проверка этой информации", - сказал Терентьев.

Глава Антимонопольного комитета отметил, что стороны не обращались в комитет за согласованием сделки. Регулирование содержит пороговые показатели - по EUR 4 млн у двух участников концентрации, что может объяснять отсутствие такого обращения.

Вещатели телеканала ZIК - ТРК "Мост ТВ" (выручка в 2017 году составила 16,73 млн грн при чистой прибыли о,54 млн грн) и "ТРК "Новые коммуникации" (выручка в 2017 году составила 17,99 млн грн при чистом убытке 8,01 млн грн).

Напомним, 14 июня стало известно, что владельцем телеканала стал соратник Виктора Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина". На базе своих медиаактивов он собирается создать новый медиахолдинг под названием "Новости".

Сразу после известия о продаже Zik с канала уволились журналисты Вахтанг Кипиани, Роман Недзельский, Сергей Рахманин и другие, а также глава медиахолдинга Zik Игорь Туркевич.