ФГИ разработал законопроект о урегулировании брокерской деятельности

Вместе со специалистами в сфере продажи недвижимости, Фонд государственного имущества (ФГИ) разработал законопроект «О брокерской деятельность в сфере недвижимости», который предусматривает сертификацию брокерской деятельности. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя ФГИ Виталий Трубаров на Facebook.

"На сегодня отсутствует любое законодательное регулирование брокерской деятельности, нет нормативной базы, которая бы устанавливала общие правила деятельности в этой сфере. И главное – не определены правовые последствия за нарушение законодательства. Это привело к появлению на рынке "серых" риэлторов, деятельность которых не всегда является качественной и профессиональной, и иногда даже является мошенничеством", - написал он.

Согласно законопроекту, сертифицированным брокером будут считать человека, который будет иметь трёхлетний опыт работы агента по недвижимости, успешно сдаст квалификационный экзамен и получит специальный сертификат брокера по недвижимости.

Информация о брокерах будет храниться в Государственном реестре брокеров по недвижимости и субъектов брокерской деятельности.

Работать в сфере недвижимости сможет только субъект брокерской деятельности, который имеет в своем штате хотя бы одного брокера по недвижимости.

Также законопроект предусматривает агента по недвижимости, которым является помощник брокера. Агент должен пройти профессиональную подготовку и получить свидетельство о прохождении обучения.

Каждые три года брокер будет обязан подтверждать свою квалификацию при помощи специального экзамена.

Квалификационная подготовка будет осуществляться учебными центрами, созданными саморегулируемыми организациями брокеров.

Контролировать деятельность брокеров будет специальная комиссия, а государственное регулирование брокерской деятельности в сфере недвижимости будет осуществляться ФГИ, который будет иметь право аннулировать разрешительные документы за нарушения законодательства.

Напомним, в конце января 2019 года Киевское отделение Фонда госимущества зарегистрировало за собой право собственности на здание Гостиного двора на Контрактовой площади в Киеве . С тех пор государство Украина является официальным владельцем этого здания.