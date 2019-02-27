Коломойский и Боголюбов обжаловали в суде национализацию "Приватбанка"

Бывшие владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также компания Triantal investments LTD обжаловали в суде национализацию финансового учреждения.

Иск направлен против украинского правительства.

Об этом со ссылкой на Единый реестр судебных решений сообщает ZN.UA.

"Судом установлено, что в исковом заявлении истцы просят признать недействительным договор купли-продажи акций публичного акционерного общества коммерческий банк "Приватбанк"... в частях касающихся прав и интересов истцов. При этом, указанного договора для надлежащего исследования и установления указанных в иске обстоятельств истцы к материалам искового заявления не добавили", - говорится в соответствующем постановлении суда.

Указано, что по результатам первого слушания, судьи решили оставить исковое заявление без движения и дать истцам 10 дней для сбора необходимых доказательств.

Напомним, 4 декабря 2018 году в Высоком суде Лондона было вынесено официальное решение в деле по иску "Приватбанка" к его экс-владельцам. Судья разрешил банку обжаловать решение суда первой инстанции в вопросе юрисдикции. Суд признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий, но пришел к выводу, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров.

21 декабря 2016 года "Приватбанк" перешел в государственную собственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривень на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.