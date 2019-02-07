SoftBank избавилась от всех акций NVIDIA

Накануне стало известно, что арабский инвестиционный фонд Mubadala Investment сократил свою долю в компании AMD. Обычно грамотные инвесторы продают акции на взлёте стоимости ценных бумаг. Иными словами, потеря интереса в акциях AMD вряд ли сулит что-то хорошее AMD и отрасли. В том, что дело не только и не столько в AMD, можно понять из свежей новости о распоряжении долей в NVIDIA японской компании SoftBank.

SoftBank избавилась от всех акций NVIDIA

wsj.com

Без малого два года назад стало известно, что инвестиционный фонд Vision Fund компании SoftBank владеет акциями NVIDIA на сумму около $4 млрд. В ходе квартального отчёта в среду, как сообщает информагентство CNBC, компания сообщила о продаже в январе 2019 года полного пакета принадлежащих ей акций NVIDIA. По торгам на конец года стоимость пакета составляла $3,6 млрд. Сколько SoftBank выручила от продажи, не уточняется.

Для компании NVIDIA это малоприятное событие. У неё и так дела идут всё хуже и хуже. Недооценка или сокрытие истинных масштабов поставок видеокарт для майнинга год назад привели к колоссальному отложенному спросу на видеокарты компании. За последние четыре месяца акции NVIDIA снизились в цене примерно в два раза. Неделю назад компания предупредила, что выручка в последнем отчётном квартале снизится на полмиллиарда долларов США сильнее, чем прогнозировалось. Что характерно, NVIDIA винит во всём не майнеров, а снижение темпов развития экономики в Китае.

SoftBank избавилась от всех акций NVIDIA

Известие о продаже доли NVIDIA компанией SoftBank в первые часы снизило стоимость акций графического чипмейкера примерно на 1 %. Акции SoftBank немного выросли в цене, поскольку компания заявила о росте прибыли на 60 % и объявила программу выкупа акций на сумму $5,5 млрд. Однако в сухом остатке имеется чётко вырисовывающаяся тенденция потери доверия инвесторов к компаниям компьютерного сектора, что не может не настораживать.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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