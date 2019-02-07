SoftBank избавилась от всех акций NVIDIA

Накануне стало известно, что арабский инвестиционный фонд Mubadala Investment сократил свою долю в компании AMD. Обычно грамотные инвесторы продают акции на взлёте стоимости ценных бумаг. Иными словами, потеря интереса в акциях AMD вряд ли сулит что-то хорошее AMD и отрасли. В том, что дело не только и не столько в AMD, можно понять из свежей новости о распоряжении долей в NVIDIA японской компании SoftBank.

wsj.com

Без малого два года назад стало известно, что инвестиционный фонд Vision Fund компании SoftBank владеет акциями NVIDIA на сумму около $4 млрд. В ходе квартального отчёта в среду, как сообщает информагентство CNBC, компания сообщила о продаже в январе 2019 года полного пакета принадлежащих ей акций NVIDIA. По торгам на конец года стоимость пакета составляла $3,6 млрд. Сколько SoftBank выручила от продажи, не уточняется.

Для компании NVIDIA это малоприятное событие. У неё и так дела идут всё хуже и хуже. Недооценка или сокрытие истинных масштабов поставок видеокарт для майнинга год назад привели к колоссальному отложенному спросу на видеокарты компании. За последние четыре месяца акции NVIDIA снизились в цене примерно в два раза. Неделю назад компания предупредила, что выручка в последнем отчётном квартале снизится на полмиллиарда долларов США сильнее, чем прогнозировалось. Что характерно, NVIDIA винит во всём не майнеров, а снижение темпов развития экономики в Китае.

Известие о продаже доли NVIDIA компанией SoftBank в первые часы снизило стоимость акций графического чипмейкера примерно на 1 %. Акции SoftBank немного выросли в цене, поскольку компания заявила о росте прибыли на 60 % и объявила программу выкупа акций на сумму $5,5 млрд. Однако в сухом остатке имеется чётко вырисовывающаяся тенденция потери доверия инвесторов к компаниям компьютерного сектора, что не может не настораживать.



