"Энергоатом" пожаловался в АМКУ на "Роттердам+"

Атомная компания заявила о нечестной конкуренции в пользу угольщиков.

"Энергоатом" пожаловался в АМКУ на "Роттердам+"
Дарницкая ТЭЦ
Фото: facebook.com/os.semerak

"Энергоатом" пожаловался в Антимонопольный комитет на Нацкомиссию регулирования энергетики и коммунальных услуг и его формулу "Роттердам+". Она увязывает стоимость угля с индексом в порту Роттердама (Нидерланды) с учетом затрат на его доставку в Украину.

В сообщении АМКУ говорится, что 21 декабря от "Энергоатома" поступило заявление о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции в действиях НКРЭКУ.

"Энергоатом просит комитет принять решение о прекращении нарушения законодательства о защите экономической конкуренции путем обязательства НКРЭКУ отменить пункт 3.1. постановления НКРЭКУ от 03 марта 2016 года №289 "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии" в части расчета прогнозной цены продажи электроэнергии с использованием в формуле показателей индикативной цены угля и цены транспортировки. Ведь этот пункт постановления, по мнению заявителя, привел к перераспределению средств оптового рынка электроэнергии в пользу генерирующих компаний ТЭС за счет соответствующего снижения тарифа на электрическую энергию АЭС", - говорится в сообщении.

АМКУ попросил Минэнергоугля, НКРЭКУ, "Энергоатом" и госпредприятие "ВостГОК" предоставить дополнительную информацию, которая необходима для разбирательства.

Напомним, в марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по поводу формулы "Роттердам+". Оно было квалифицировано по ч.2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Досудебным расследованием установлено, что председатель и члены НКРЭКУ, используя служебное положение, вопреки интересам службы и действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены ("Роттердам+") обеспечили включение в него заведомо необоснованной формулы, которая увеличивала стоимость угля. Таким образом, они создали все необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии в оптовый рынок.

С запуском нового рынка электроэнергии, который запланирован на 1 июля 2019 года, методика формирования оптовой-розничной цены на электроэнергию, более известная как формула Роттердам+, прекратит своё существование.


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