Жители Конотопа перегоняли автоомыватель для производства алкоголя

Прокуратура накрыла цех и изъяла 20 тонн фальсификата.

Прокуратура Сумской области задержала организатора подпольного цеха алкогольных напитков. При обысках в незаконном цеху изъявли более 20 тонн фальсифицированного алкоголя, сообщает пресс-служба Генпрокуратура Украины.

Фото: Прокуратура Сумской области Изъятый спирт на месте производства алкогольного суррогата

Инцидент произошел в г.Конотоп. Жители города обустроили цех в нежилом помещении, где наладили перегонку технической жидкости с содержанием этилового спирта. В качестве сырья использовали автомобильный омыватель стекла. Алкогольную продукцию фасовали и оптовыми партиями реализовывали на территории Киевской и Сумской областей.

Прокуратура совместно с фискальной службой провела ряд обысков по местам производства и хранения суррогата. Кроме собственно продукции, правоохранители изъяли промышленную установку для изготовления спирта и другое оборудование, которое обеспечивает массовое производство (фильтры, шланги, насосы, счетчики, тара и т.д.), а также грузовой автомобиль "Volvo".

Досудебное расследование продолжается, полиция разыскивает соучастников преступления.

Напомним, в 2016 году в Харьковской области от отравления суррогатным алкоголем умерли 58 человек, было зафиксировано более 130 случаев отравления фальсификатом. Организатором производства оказался 27-летний мужчина, он был задержан.