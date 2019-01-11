Жители Конотопа перегоняли автоомыватель для производства алкоголя
Прокуратура накрыла цех и изъяла 20 тонн фальсификата.
Прокуратура Сумской области задержала организатора подпольного цеха алкогольных напитков. При обысках в незаконном цеху изъявли более 20 тонн фальсифицированного алкоголя, сообщает пресс-служба Генпрокуратура Украины.
Инцидент произошел в г.Конотоп. Жители города обустроили цех в нежилом помещении, где наладили перегонку технической жидкости с содержанием этилового спирта. В качестве сырья использовали автомобильный омыватель стекла. Алкогольную продукцию фасовали и оптовыми партиями реализовывали на территории Киевской и Сумской областей.
Прокуратура совместно с фискальной службой провела ряд обысков по местам производства и хранения суррогата. Кроме собственно продукции, правоохранители изъяли промышленную установку для изготовления спирта и другое оборудование, которое обеспечивает массовое производство (фильтры, шланги, насосы, счетчики, тара и т.д.), а также грузовой автомобиль "Volvo".
Досудебное расследование продолжается, полиция разыскивает соучастников преступления.
Напомним, в 2016 году в Харьковской области от отравления суррогатным алкоголем умерли 58 человек, было зафиксировано более 130 случаев отравления фальсификатом. Организатором производства оказался 27-летний мужчина, он был задержан.
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11.01.2019 10:49