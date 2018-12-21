Минагрополитики запустило бета-версию всеукраинского портала по оценке сельхозземель

Пользователи смогут рассчитать нормативную денежную оценку любого участка.

Министерство аграрной политики и продовольствия запустило для тестирования бета-версию Всеукраинского портала общенациональной нормативной денежной оценки (НДО) земель сельхозназначения. Об этом и.о. министра аграрной политики Максим Мартынюк сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Портал – это зеркало системы, которая позволяет просчитать НДО на любом участке в Украине. Он имеет функцию обратной связи, воспользовавшись которой вы можете предоставить разработчикам свои замечания и предложения к его работе. Будем благодарны за фидбэк", – написал Мартынюк.

Глава министерства напомнил, что в феврале Кабинет министров согласовал проведение общенациональной нормативной денежной оценки земель сельхозназначения на всей территории Украины. Базой для расчета НДО земельного участка являются показатели качества почв, последний раз грунтовые исследования в Украине завершились в 1995 году.

"У нас не осталось ни одного участка сельхозназначения за пределами населенных пунктов, который не был просчитан на базе данных", – отметил Мартынюк.

По словам главы Минагрополитики, для граждан-собственников земель, которые сдают участки в аренду, портал дает возможность, опираясь на данные НДО, убедиться в справедливости арендной платы и при необходимости скорректировать ее, ориентируясь на показатели земельных аукционов по району.

Напомним, в 2013 году в Украине запустили в работу земкадастр. На специальной карте в интернете можно увидеть любой земельный участок Украины с информацией о кадастровом номере участка, его целевом назначении, виде собственности, а также площади.