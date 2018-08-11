Суд обязал химическую агрокомпанию Monsanto выплатить $ 289 млн больному раком садовнику

Истец обвиняет компанию в сокрытии информации об опасности использования средства Roundup для уничтожения сорняков.

Американский гигант агробизнеса Monsanto должен выплатить 289 млн долларов мужчине, неизлечимо больному лимфомой. Такое решение принял вечером в пятницу, 10 августа, суд присяжных в Сан-Франциско, сообщает "Немецкая волна".

"46-летний бывший школьный садовник Дуэйн Джонсон считает, что причиной диагностированного у него в 2014 году рака стало длительное использование в его работе гербицидов, содержащих глифосат. Джонсон обвиняет Monsanto в сокрытии информации об опасности использования средства Roundup для уничтожения сорняков", - говорится в статье.

Аналогичные иски на Monsanto подали и сотни других больных раком, жалобу Джонсона рассмотрели ранее, поскольку человек умирает.

Представители агрогиганта в свою очередь отвергают обвинения и заявляют, что гербицид Roundup вполне безопасный для здоровья человека, что доказывает 40-летняя история его применения.

Вице-президент Monsanto Скотт Партридж заявил, что управление по охране окружающей среды США (EPA) и другие регуляторы поддерживают выводы более 800 научных исследований подтверждающих неканцерогенную природу глифосата. В Monsanto также сообщили о намерении подавать апелляцию на решение суда.

Как сообщалось ранее, эксперты не пришли к единому мнению относительно влияния глифосата на здоровье человека. В 2015 году Агентство ООН отнесло глифосат, который является самым распространенным в мире способом защиты растений, к "вероятно канцерогенным". В то же время, Агентство по химикатах и безопасности пищевых продуктов, которое проверяло химическое вещество для Евросоюза , считает вещество безопасным.

Американская компания Monsanto является одним из лидеров на мировом рынке продаж семян и гербицидов. От июня 2018 она принадлежит немецкому концерну Bayer.