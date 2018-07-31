"Нафтогаз" нанял консультантов для активизации "анбандлинга"

Наняты консультанты из PwC, которые будут готовить пилотный проект.

"Нафтогаз" нанял консультантов для активизации "анбандлинга"
Фото: argumentua.com

"Нафтогаз Украины" привлек консалтинговую компанию PricewaterhouseCoopers к процессу отделения функции оператора газотранспортной системы (так называемый "анбандлинг") от хранения газа, сервисного обслуживания и других видов деятельности "Укртрансгаза".

Как сообщается на сайте "Нафтогаза", консультанты будут работать по трем ключевым направлениям.

Во-первых, они должны идентифицировать и подготовить к передаче компани "Магистральные газопроводы Украины" газотранспортных активов "Укртрансгаза", которые не принимают участия в транзите.

Также консультанты будут разрабатывать план оптимизации и перадачи активов и функций в филиал "Укртрансгаза" под названием "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и план выделения этого филиала в отдельное юридическое лицо.

Третье направление предусматривает проведение пилотного проекта по передаче "Оператору ГТС" части функций.

Основываясь на результатах проекта "Нафтогаз" начнет подготовку к отделению оператора ГТС после 2019 года, когда закончится транзитный контракт с "Газпромом".

Напомним, летом 2016 года Кабинет министров утвердил план выделения из "Нафтогаза Украины" функции по транспортировке газа магистральными газопроводами. Решение принято во исполнение Третьего энергопакета ЕС и закона и рынке природного газа. Третий энергопакет запрещает компаниям одновременно и продавать, и транспортировать газ и электроэнергию. Чтобы решить эту проблему, компаниям было предложено продать транспортные сети или отдать их управление в руки независимого оператора.

Секретариат Энергетического сообщества рекомендовал Украине учредить новую компанию с целью постепенной передачи ей функций оператора ГТС. Будущий оператор ГТС должен быть сформирован на основании новой компании отдельно и независимо от текущей структуры "Нафтогаза".


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