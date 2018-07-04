Шахтеры Нововолынска третьи сутки проводят подземную забастовку
Горняки отказались подниматься на поверхность после смены в понедельник, 2 июля.
В Нововолынске госпитализирован один из шахтеров, участвующий в подземной забастовке. Сегодня ночью у Николая Ковальчука началась рвота с кровотечением, его увезли в хирургическое отделение больницы
Об этом сообщает глава Независимого профсоюза Михаил Волынец на своей странице в Фейсбуке.
Под землей остаются 46 горняков шахты №10 "Нововолынская". Шахтеры требуют выплатить задолженность по зарплате за три месяца (с апреля 2018 года). Вместе с тем отказываются спускаться в забой работники шахты им. Капустина компании "Лисичанскуголь", также требуя выплаты долгов.
Общая сумма задолженности предприятий перед шахтерами достигла уже 1,1 миллиарда гривен. По словам Волынца, и.о. министра финансов Оксана Маркарова согласовала перераспределение средств из реструктуризации шахт на выплату задолженности. Речь идет о 220 млн гривен.
Напомним, накануне шахтеры "Львовуголь" перекрывали международную трассу, требуя погашения задолженность по зарплате за май.
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