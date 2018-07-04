Шахтеры Нововолынска третьи сутки проводят подземную забастовку

Горняки отказались подниматься на поверхность после смены в понедельник, 2 июля.

В Нововолынске госпитализирован один из шахтеров, участвующий в подземной забастовке. Сегодня ночью у Николая Ковальчука началась рвота с кровотечением, его увезли в хирургическое отделение больницы

Об этом сообщает глава Независимого профсоюза Михаил Волынец на своей странице в Фейсбуке.

Под землей остаются 46 горняков шахты №10 "Нововолынская". Шахтеры требуют выплатить задолженность по зарплате за три месяца (с апреля 2018 года). Вместе с тем отказываются спускаться в забой работники шахты им. Капустина компании "Лисичанскуголь", также требуя выплаты долгов.

Общая сумма задолженности предприятий перед шахтерами достигла уже 1,1 миллиарда гривен. По словам Волынца, и.о. министра финансов Оксана Маркарова согласовала перераспределение средств из реструктуризации шахт на выплату задолженности. Речь идет о 220 млн гривен.

Напомним, накануне шахтеры "Львовуголь" перекрывали международную трассу, требуя погашения задолженность по зарплате за май.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украину приходит многомиллиардный канадский фонд Brookfield. Чем он занимаетсяВ Украину приходит многомиллиардный канадский фонд Brookfield. Чем он занимается
«Юнистрим» продолжает обслуживать денежные переводы в Украину в обход санкций
Евросоюз намерен ужесточить правила перевозки наличныхЕвросоюз намерен ужесточить правила перевозки наличных
"Газпром": суд отклонил жалобу "Нафтогаза" по приостановке решения Стокгольмского арбитража"Газпром": суд отклонил жалобу "Нафтогаза" по приостановке решения Стокгольмского арбитража
Во Львове заложили символическую капсулу на месте стоительства IT-паркаВо Львове заложили символическую капсулу на месте стоительства IT-парка
Блок рекламы


Похожие новости
Шахтеры "Львовугля" добились выплаты зарплаты за май, заблокировав дорогуШахтеры "Львовугля" добились выплаты зарплаты за май, заблокировав дорогу
Украинский проект магнитного органайзера собрал нужную сумму на Kickstarter менее чем за суткиУкраинский проект магнитного органайзера собрал нужную сумму на Kickstarter менее чем за сутки
Сотрудники НАБУ проводят обыск в порту "Южный" в Одесской областиСотрудники НАБУ проводят обыск в порту "Южный" в Одесской области
Правоохранители проводят обыски в офисе и на предприятиях ГосрезерваПравоохранители проводят обыски в офисе и на предприятиях Госрезерва
Коболев показал сколько газа украинцы сэкономили за суткиКоболев показал сколько газа украинцы сэкономили за сутки
В Украине проводят конкурс биомедицинских стартапов, заявки принимают до конца марта
Схема «Ваш сын в полиции» приносит кибермошенникам 1 млн грн в сутки
Шахтеры на Донбассе объявили забастовку из-за трехмесячных долгов по зарплатеШахтеры на Донбассе объявили забастовку из-за трехмесячных долгов по зарплате
Цена Bitcoin за сутки упала ниже 14 тысяч долларовЦена Bitcoin за сутки упала ниже 14 тысяч долларов
Курс биткоина за сутки упал более чем на 10%Курс биткоина за сутки упал более чем на 10%
Последние новости
Подгружаем последние новости