Предприятиям ОПК разрешат заключать прямые экспортные контракты (исправлено)

Президент Петр Порошенко подписал указ о либерализации внешнеэкономической деятельности.

Президент Петр Порошенко разрешил украинским производителям оборонной продукции заключать прямые экспортные контракты без посредников. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сегодня на брифинге.

"Сегодня Президент подписал указ, которым введено в действие решение СНБО о либерализации внешнеэкономической деятельности украинских предприятий ОПК... Указ разрушает многолетнюю монополию государственных спецэкспортеров, и в соответствии с решением СНБО украинские производители оборонной продукции, оружия, военной техники получат право без каких-либо посредников экспортировать продукцию собственного производства", - сказал Турчинов.

Импорт продукции военного назначения будет разрешен предприятиям ОПК независимо от их формы собственности для потребностей собственного производства. Также предполагается разрешение импорт для частных предприятий, у которых есть прямые дилерские контракты с заграничными производителями вооружения и военной техники.

Турчинов подчеркнул, что силовым ведомствам будут разрешены закупки в рамках государственного оборонного заказа в случае непроизводства необходимого оборудования предприятиями украинского ОПК.

"В соответствии с решением СНБО разрешено иметь прямые контракты и проводить без посредников закупку оружия, военной техники нашим силовым министерствам и ведомствам, в частности Министерству обороны. Без посредников они смогут закупать оружие и военную технику вне пределов Украины, когда это предусмотрено государственным оборонным заказом и соответствующая техника и оружие не производятся украинскими производителями", - сказал он.

Указ также поручает правительству безотлагательно внести на рассмотрение парламента проект изменений в законодательство, которые снимут любые ограничения по экспортно-импортной деятельности украинских производителей оружия и военной техники. Все разрешения на прямые контракты будет регулировать новый законопроект.

Напомним, в августе 2017 года Кабинет Министров привел национальный список товаров военного назначения, международные передачи которых подлежат государственному контролю.