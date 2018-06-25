На финансирование по статье "патриотическое кино" претендуют 202 проекта

Среди заявок - сериалы, фильмы, документальные проекты и анимация.

Министерство культуры обнародовало список проектов, поданных на финансирование по статье "Создание патриотического кино".

На конкурс подалось 202 проекта, сообщается на сайте министерства.

Они претендуют на бюджет 500 млн грн, который был выделен Минкульту на патриотическое кино. Проекты будут рассматриваться конкурсной комиссией, куда вошло 13 человек. Позже из комиссии вышел кинокритик Владимир Войтенко.

На финансирование претендуют игровые фильмы и сериалы, документальные фильмы и сериалы и анимация.

Так, среди подавшихся на финансирование от Министерства культуры:

Игровые фильмы:

"11 детей из Моршина" Аркадия Непиталюка

"482" Зазы Буадзе

"Амосов" Марины и Оксаны Артеменко

"Блиндаж" Владимира Тихого

"Дзидзьо. Первый раз" (режиссером заявлен Михаил Хома, то есть, Дзидзьо)

"Забытые" Дарьи Гольд (Онищенко)

"С завязанными глазами" Тараса Дроня

"Иловайск" (по книге Евгения Положия, режиссер - Андрей Кавун)

"Домой" Наримана Алиева (полный метр)

"Максим Оса" Ивана Сауткина

"Номера" Тамары Труновой (по пьесе Олега Сенцова)

"Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука (полный метр)

"Возвращение" Тараса Ткаченко

"Ошибка в диагнозе" Романа Балаяна

"Сковорода" Сергея Маслобойщикова

"Серебряный монах" Александра Игнатуши

"Стоп Земля" Катерины Горностай (полный метр)

"Феликс Австрия" Кристины Сиволап (по роману Софии Андрухович)

"Червоний. Коло вогню" Зазы Буадзе"Яков" Виктории Трофименко.

Документальные полнометражные фильмы "Весна. Земля. Человек (с киноаппаратом)" Александра Балагуры, "Национальный музей" Андрея Загданского, "Один день и вся жизнь" Сергея Буковского (два фильма по 70 минут) и др.

Игровые сериалы:

"Вызов №5" (телеканал ТЕТ, общий бюджет - 28 млн, от министерства просят 14 млн грн)

"И будут люди" Тараса Ткаченко (по сценарию Тараса Антиповича, общий бюджет 64,8 млн на 12 серий, от Минкульта просят половину)

игровой телефильм на 12 серий "Кайдашева семья XXI" по сценарию Натальи Ворожбит (общий бюджет - 26,6 млн, от Минкульта - половину)

"Клейноды" Тараса Ткаченко (6 млн, от Минкульта - половина)

"Мишень антихриста" (8 серий, 6,2 млн)

"Подорожники" (16 серий, бюджет - 33 млн, от минкульта - 16 млн)

"Принцип наслаждения" (режиссер - Дариуш Яблонски, ко-продукция с Польшей и Кипром, общий бюджет - 5,2 млн евро, от Минкульта просят - 24,8 млн грн)

"Рейнджер" (телеканал ТЕТ, 24 серии, общий бюджет - 35 млн грн, от Минкульта - 17,5 млн)

"Сага" (12 серий, бюджет - 37 млн, от Минкульта - 18 млн)

"Украина Всемирная" Сергея Проскурни (36 серий по 26 минут, общий бюджет - 30,2 млн, от Минкульта - 25 млн)

"Центральная больница" (телеканал ТЕТ, 30 серий, общий бюджет - 40 млн, от Минкульта - половина)

"Детектив" (12 серий, общий бюджет - 25 млн грн, от Минкульта - 12 млн)

"Славяне" (16 серий, общий бюджет - 144 млн, от Минкульта - 49,6 млн, украинско-словацкая ко-продукция).

Кроме того, на финансирование подались сериалы от режиссеров, чьи короткометражные фильмы получали призы на разных кинофестивалях - "Козаки" режиссера Павла Острикова (12 серий, общий бюджет - 40 млн грн, от Минкульта просят половину), "Полицейская академия" режиссера Никона Романченко (24 серии, общий бюджет - 35 млн грн, от минкульта - 17,5 млн). Фильм Острикова "Выпуск 97" признан лучшим короткометражным фильмом по версии Украинской киноакадемии, а также в конкурсах ОМКФ и "Молодости", фильм "Лица" Никона Романченко - призер "Молодости"-2014, а "Вне зоны" получил специальное упоминание на "Молодости"-2018.

Среди заявок - документальный сериал Константина Кляцкина "Крутой замес" (8 серий, общий бюджет - 1,3 млн грн), документальный сериал телеканала ТЕТ "Тайны великих украинцев" (общий бюджет - 13 млн грн, 8 серий); фильм студии "КиноКвартал", продюсируемый, среди прочих, Владимиром Зеленским - "Гуцульский вестерн" (общий бюджет - 78 млн, от Минкульта просят 58,5 млн, режиссер - Дэвид Додсон из США), телефильм "Щедрик" Олеси Моргунец-Исаенко (ко-продукция Украины и Польши) и полнометражный анимационный фильм Степана Коваля "Фамилия в кармане", анимационный сериал Сергея Мельниченко "Лента" (4 серии по 13 минут).

На финансирование от Минкульта претендуют также телеверсии "Гнезда горлицы" Тараса Ткаченко (общий бюджет - 3,88 млн, из министерства - 1,9 млн), "Киборгов" Ахтема Сеитаблаева (от Минкульта - 1,5 млн, 4 серии по 50 мин), "Червоного" Зазы Буадзе (12 серий по 45 минут, общий бюджет - 22,7 млн грн, от Минкульта - половину).

Согласно порядку о проведении этого конкурса, экспертная комиссия должна обработать поданные заявки в течение 20 рабочих дней. После первого этапа оценивания проектов часть отсеивается и на второй этап проходят только заявки, набравшие не меньше 15 баллов от экспертов. Второй этап оценивания кинопроектов будет транслироваться онлайн.