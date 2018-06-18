"UA:Первый" отключили от эфира

Телеканал жалуется на недофинансирование в госбюджете.

"UA:Первый" отключили от эфира

Аналоговая трансляция телеканала "UA:Первый" с понедельника прекращена на значительной части территории Украины.

Поставщик услуг - Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения - остановил трансляцию через передатчики в городах Белополье, Винница, Днепр, Изюм, Киев, Ковель, Одесса, Тернополь и Чернигов.

Причиной стал долг "Национальной общественной телекомпании Украины" - юрлица-владельца телеканала. КРРТ будет отключать аналоговую трансляцию "UA:Первый" ежедневно с 6:00 до 18:00 до момента погашения долга.

Как сообщается на сайте "UA:Первый", долг возник из-за того, что с апреля 2018 денег на оплату трансляции в бюджете, выделенном Верховной Радой телеканалу, не предусмотрено вовсе. Это привело к долгу перед КРРТ в 75,12 млн грн.

НОТУ жалуется, что в госбюджете Украины на 2018 год на ее нужды выделено вдвое меньше денег - 777 млн грн, - чем предусмотрено законом "Об общественном телевидении и радиовещании Украины".

При этом для оплаты всех трансляций, как отмечает НОТУ, необходимо 340 млн грн в год, а в бюджете выделено только 51 млн грн.

Телеканал отмечает "нежелание власти профинансировать общественное вещание".

От отключения аналоговых трансляций больше всего пострадают зрители в маленьких городах и селах, ведь там нет кабельных операторов.

До восстановления аналогового вещания зрители смогут смотреть "UA:Первый" лишь в цифровом формате (DVB-T2), а также в кабельных каналах и в интернете на официальном сайте.

Напомним, 19 января 2017 года Национальная телекомпания Украины (телеканал "Первый национальный") была переоформлена в Национальную общественную телерадиокомпанию Украины. НОТУ ответственна за функционирование в Украине общественного телевидения и радиовещания.

7 декабря 2017 Верховная Рада приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год", где на финансовую поддержку НОТУ заложено 777 млн грн. Это вдвое меньше предусмотренной законом "Об общественном телевидении и радиовещании Украины" суммы, которая должна была в 2018 году составлять не менее 0,2% расходов общего фонда госбюджета Украины за предыдущий год, то есть не менее 1,54 млрд грн.


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