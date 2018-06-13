Дизайнер Лубутен выиграл суд за красную подошву

Решение в его пользу принял Европейский суд юстиции в Люксембурге.

Дизайнер Лубутен выиграл суд за красную подошву
Кристиан Лубутен и его дизайнерская обувь с красной подошвой
Фото: 24smi.org

Французский дизайнер Кристиан Лубутен, отличительным знаком туфель которого является красная подошва, подтвердил в суде свое исключительное право на использование этой особенности как товарного знака.

Соответствующее решение, как передает Bloomberg, принял Европейский суд юстиции в Люксембурге.

Тяжба началась после того, как голландский обувной магазин Van Haren также начал продавать обувь с красной подошвой.

Суд решил, что за последние 26 лет красная подошва позволила публике приписать происхождение обуви с таким отличительным знаком французскому дизайнеру и может действительно являться товарным знаком на территории ЕС.

Подобное постановление, как отмечает агентство, полностью противоречит заявлениям генерального адвоката Европейского суда юстиции в Люксембурге. Он высказывал сомнения в том, что цвет может выполнять главную функцию товарного знака, и допускал, что законодательные ограничения могут повлиять на красные подошвы туфель Лубутена.

Теперь тяжба между торговым домом Лубутена и Van Haren вернется в суд в Гааге, "который искал совета у европейского трибунала в споре между французским модельером и голландским магазином". Лубутен выразил надежду, что гаагский суд подтвердит его право на использование красного товарного знака.

Кристиан Лубутен впервые создал туфли с красной подошвой в 1993 году, использовав красный лак для ногтей, который взял у своего помощника.


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