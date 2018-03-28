Суд оштрафовал предпринимателя на 16 тыс. грн за использование песни Скрябина

Авторские права на песни Скрябина принадлежат ООО "Мун Рекордс".

Суд оштрафовал предпринимателя на 16 тыс. грн за использование песни Скрябина

Хозяйственный суд Черкасской области принял решение о взыскании с физического лица-предпринимателя 16 тыс. грн. за использование песни "Кольорова" Кузьмы Скрябина без разрешения. Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Иск подала «Организация коллективного управления авторскими и смежными правами» в интересах ООО «Мун Рекордс».

Суд установил, что 25 марта 2016 года в помещении одного из кафе в Черкассах свободно распространялись (публично выполнялись) музыкальные произведения с помощью имеющейся в учреждении бытовой аудио техники, среди которых было и музыкальное произведение под названием «Кольорова» группы Скрябин.

Решением суда от 27 февраля 2018 года исковые требования удовлетворены полностью.

Напомним, певец Андрей Кузьменко (Скрябин) погиб в ДТП 2 февраля 2015 года.


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