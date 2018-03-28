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Суд оштрафовал предпринимателя на 16 тыс. грн за использование песни Скрябина Авторские права на песни Скрябина принадлежат ООО "Мун Рекордс". Хозяйственный суд Черкасской области принял решение о взыскании с физического лица-предпринимателя 16 тыс. грн. за использование песни "Кольорова" Кузьмы Скрябина без разрешения. Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений. Иск подала «Организация коллективного управления авторскими и смежными правами» в интересах ООО «Мун Рекордс». Суд установил, что 25 марта 2016 года в помещении одного из кафе в Черкассах свободно распространялись (публично выполнялись) музыкальные произведения с помощью имеющейся в учреждении бытовой аудио техники, среди которых было и музыкальное произведение под названием «Кольорова» группы Скрябин. Решением суда от 27 февраля 2018 года исковые требования удовлетворены полностью. Напомним, певец Андрей Кузьменко (Скрябин) погиб в ДТП 2 февраля 2015 года.

LB.ua

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