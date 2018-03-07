НБУ проиграл Коломойскому суд по "Буковелю"

Шесть ипотечных договоров по имуществу курорта разорваны.

Хозяйственный суд Киева 21 февраля удовлетворил иск ООО "Скорзонера" (конечные бенефициары Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) к Национальному банку и разорвал шесть ипотечных договоров по имуществу горнолыжного курорта "Буковель".

Решение суда доступно в Едином реестре.

Эти договоры были заключены между "Скорзонерой" и НБУ в октябре 2014 года в качестве обеспечения долговых обязательств Приватбанка перед Нацбанком по кредитам рефинансирования, отмечает Finbalance.

Суд пришел к выводу, что НБУ мог списать задолженность по рефинансированию со счетов уже государственного Приватбанка, но не сделал этого.

Напомним, в июле 2017 тогдашний глава правления Приватбанка Александр Шлапак заявлял, что треть активов курорта "Буковель" передана на баланс Приватбанка и банк намерен их продать.