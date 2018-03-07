НБУ проиграл Коломойскому суд по "Буковелю"
Шесть ипотечных договоров по имуществу курорта разорваны.
Хозяйственный суд Киева 21 февраля удовлетворил иск ООО "Скорзонера" (конечные бенефициары Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) к Национальному банку и разорвал шесть ипотечных договоров по имуществу горнолыжного курорта "Буковель".
Решение суда доступно в Едином реестре.
Эти договоры были заключены между "Скорзонерой" и НБУ в октябре 2014 года в качестве обеспечения долговых обязательств Приватбанка перед Нацбанком по кредитам рефинансирования, отмечает Finbalance.
Суд пришел к выводу, что НБУ мог списать задолженность по рефинансированию со счетов уже государственного Приватбанка, но не сделал этого.
Напомним, в июле 2017 тогдашний глава правления Приватбанка Александр Шлапак заявлял, что треть активов курорта "Буковель" передана на баланс Приватбанка и банк намерен их продать.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
07.03.2018 07:17