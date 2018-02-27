На роSSийском энергомосту в Крым произошла авария

Перебои с электричеством почувствовали более 100 тыс. жителей полуострова.

В аннексированном Крыму несколько крупных городов остались без электроэнергии - по сообщениям местного главка роSSийского МЧС, это произошло из-за аварийного срабатывания автоматики на линии 220 КВ "Тамань - Кафа".

Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что перебои с электричеством почувствовали более 100 тыс. крымчан. Для восстановления энергоснабжения оккупационная власть полуострова привлекла около 30 аварийных бригад.

Как пишет местный сайт "Крыминформ", электроснабжение Ленинского района Крыма, а также Керчи и Феодосии было нарушено из-за сработавшей противоаварийной автоматики на сетях. По сообщениям очевидцев, в частности, в Керчи не работали светофоры и остановились троллейбусы.

"В результате штатного действия противоаварийной автоматики кратковременно частично прекращалось энергоснабжение потребителей в Феодосии, Керчи, Ленинском и Кировском районах, всего около 104,6 тыс. человек. Причины технологического нарушения выясняются", - говорится в сообщении "Крымэнерго".

Полностью электроснабжение Восточного Крыма восстановили лишь около 13:00 (по Киеву). Причиной аварии местные энергетики и спасатели называют сложные погодные условия - ветер, налипание мокрого снега.

Напомним, с декабря 2015-го по май 2016 года РоSSия запустила четыре нити энергомоста в Крым.

По мнению экспертов, все четыре ветки энергомоста пока не способны компенсировать дефицит электроэнергии, а проблемы с электричеством будут ощущаться еще 4-5 лет.