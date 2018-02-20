Энергоблок №4 Трипольской ТЭС перевели с антрацита на газовый уголь
"Центрэнерго" планирует увеличивать долю марок "Г" и "ДГ" в балансе топлива.
Компания "Центрэнерго" 19 февраля завершила строительно-монтажные работы, связанные с переводом котлоагрегатов энергоблока №4 Трипольской ТЭС с антрацита на уголь марок "Г" и "ДГ".
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Перевод энергоблока №4 Трипольской ТЭС назван в сообщении крайне важным проектом в повышении энергонезависимости и энергобезопасности не только ТЭС, но и всей объединенной энергосистемы Украины. Сейчас энергоблоком осуществляется выработка электрической энергии для нужд потребителей Украины на угле газовой группы отечественного происхождения.
"Центрэнерго" планирует и дальше увеличивать долю использования угля марок "Г" и "ДГ" в балансе топлива на электростанциях компании и надеется на всестороннюю поддержку правительства в этом вопросе.
Напомним, что в августе 2017 года на газовый уголь перешел блок №2 Змиевской ТЭС.
Украина раньше полностью обеспечивала свои нужды в антраците за счет Донецкого бассейна. Однако в связи с роSSийской агрессией антрацитовые шахты остались на неподконтрольной территории, и Украина вынуждена импортировать уголь-антрацит.
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