"Центрэнерго" планирует увеличивать долю марок "Г" и "ДГ" в балансе топлива.

Компания "Центрэнерго" 19 февраля завершила строительно-монтажные работы, связанные с переводом котлоагрегатов энергоблока №4 Трипольской ТЭС с антрацита на уголь марок "Г" и "ДГ".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Перевод энергоблока №4 Трипольской ТЭС назван в сообщении крайне важным проектом в повышении энергонезависимости и энергобезопасности не только ТЭС, но и всей объединенной энергосистемы Украины. Сейчас энергоблоком осуществляется выработка электрической энергии для нужд потребителей Украины на угле газовой группы отечественного происхождения.

"Центрэнерго" планирует и дальше увеличивать долю использования угля марок "Г" и "ДГ" в балансе топлива на электростанциях компании и надеется на всестороннюю поддержку правительства в этом вопросе.

Напомним, что в августе 2017 года на газовый уголь перешел блок №2 Змиевской ТЭС.

Украина раньше полностью обеспечивала свои нужды в антраците за счет Донецкого бассейна. Однако в связи с роSSийской агрессией антрацитовые шахты остались на неподконтрольной территории, и Украина вынуждена импортировать уголь-антрацит.