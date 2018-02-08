RAB-регулирование поможет привлечь инвестиции в энергетику, - ФГИ

Заработать оно должно до старта приватизации.

RAB-регулирование поможет привлечь инвестиции в энергетику, - ФГИ
Фото: ФГИ

RAB-регулирование необходимо ввести до старта приватизации государственных облэнерго, запланированных на 2018 г. Такое мнение высказал заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) Юрий Никитин. пишут "Экономические известия".

«С точки зрения приватизации важно, чтобы этот механизм заработал. Чтобы инвестор понимал, как он может свои инвестиции возвращать – те, которые он будет вкладывать в компанию, - сказал замглавы ФГИ. - В идеале, чтобы оно (RAB-регулирование, - ред.) заработало до того, как объекты будут приватизированы».

По его словам, старт приватизации облэнерго запланирован на вторую половину 2018 г.

«В нашем понимании, с точки зрения стоимости этих активов – их стоимость должна возрасти, причем достаточно серьезно, если будет введено RAB-регулирование в этих компаниях», -- отметил Никитин.

Касательно нормы доходности RAB-регулирования чиновник заявил, что она должна соотноситься с другими инструментами инвестирования и быть привлекательной для инвесторов.

«Вопрос в том, какой процент на какую базу (старую и новую базу активов, - ред.). Как показывает опыт европейский, там разные подходы, и в большинстве своем они (ставки, -- ред.) одинаковые», - сказал Никитин.

Напомним, согласно утвержденному плану приватизации в 2018 г. ФГИ планирует вы ставить на продажу Хмельницкоблэнерго (70%), Николаевоблэнерго (70%), Харьковоблэнерго (65%). Запорожьеоблэнерго (60%), Тернопольоблэнерго (50,9%), Черкассыоблэнерго (46%), Сумыоблэнерго (25%), Донбасэнерго (25%), Одессаоблэнерго (25%).

Ряд компаний, в числе которых Хмельницкоблэнерго, Сумыоблэнерго, Черниговоблэнерго, Винницаоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Львовоблэнерго уже заявили о своих намерениях перейти на RAB-регулирование.

10 января 2018 г. было опубликовано постановление НКРЭКУ о введении RAB-тарифов для облэнерго. RAB (Regulatory Asset Base)-регулирование или стимулирующее тарифообразование – система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электрических сетей.


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