США приветствуют расследование мошенничества в Приватбанке
Штаты надеются на возвращение украденных активов.
Посольство США в Украине высоко оценило усилия Национального банка по расследованию мошеннических схем в Приватбанке.
"Мы высоко ценим усилия Национального банка в расследовании мошенничества в Приватбанке. Законное, успешное расследование и возвращение украденных активов станет положительным шагом в борьбе с коррупцией в Украине", - сообщается в твиттере посольства.
16 января Национальный банк обнародовал результаты международного расследования компании Kroll относительно мошеннических схем в Приватбанке. Из отчета следует, что бывшие акционеры и топ-менеджмент банка нанесли ему убытки на 5,5 млрд долларов. НБУ передал отчет Генеральной прокуратуре, послам и международным партнерам.
Экс-совладелец Приватбанка Игорь Коломойский считает, что результаты расследования Kroll не имеют юридического значения.
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