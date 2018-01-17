США приветствуют расследование мошенничества в Приватбанке

Штаты надеются на возвращение украденных активов.

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Посольство США в Украине высоко оценило усилия Национального банка по расследованию мошеннических схем в Приватбанке.

"Мы высоко ценим усилия Национального банка в расследовании мошенничества в Приватбанке. Законное, успешное расследование и возвращение украденных активов станет положительным шагом в борьбе с коррупцией в Украине", - сообщается в твиттере посольства.

16 января Национальный банк обнародовал результаты международного расследования компании Kroll относительно мошеннических схем в Приватбанке. Из отчета следует, что бывшие акционеры и топ-менеджмент банка нанесли ему убытки на 5,5 млрд долларов. НБУ передал отчет Генеральной прокуратуре, послам и международным партнерам.

Экс-совладелец Приватбанка Игорь Коломойский считает, что результаты расследования Kroll не имеют юридического значения.