США приветствуют расследование мошенничества в Приватбанке

Штаты надеются на возвращение украденных активов.

США приветствуют расследование мошенничества в Приватбанке
Фото: София Гаврилюк

Посольство США в Украине высоко оценило усилия Национального банка по расследованию мошеннических схем в Приватбанке.

"Мы высоко ценим усилия Национального банка в расследовании мошенничества в Приватбанке. Законное, успешное расследование и возвращение украденных активов станет положительным шагом в борьбе с коррупцией в Украине", - сообщается в твиттере посольства.

16 января Национальный банк обнародовал результаты международного расследования компании Kroll относительно мошеннических схем в Приватбанке. Из отчета следует, что бывшие акционеры и топ-менеджмент банка нанесли ему убытки на 5,5 млрд долларов. НБУ передал отчет Генеральной прокуратуре, послам и международным партнерам.

Экс-совладелец Приватбанка Игорь Коломойский считает, что результаты расследования Kroll не имеют юридического значения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУБывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУ
Польские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатомПольские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатом
РоSSийская экономика снова оказалась в рецессииРоSSийская экономика снова оказалась в рецессии
Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»
Главой Приватбанка назначен чех Петр Крумханзл (обновлено)Главой Приватбанка назначен чех Петр Крумханзл (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
АМКУ начал расследование из-за роста цен на бензинАМКУ начал расследование из-за роста цен на бензин
Данилюк: причастные к мошенничеству в Приватбанке должны понести ответственностьДанилюк: причастные к мошенничеству в Приватбанке должны понести ответственность
АМКУ начал расследование слияния в Украине крупнейших мировых пивоваровАМКУ начал расследование слияния в Украине крупнейших мировых пивоваров
НБУ проиграл Суркисам суд по 1,1 млрд гривен в ПриватбанкеНБУ проиграл Суркисам суд по 1,1 млрд гривен в Приватбанке
Панамагейт-2: В мировых СМИ опубликовали новое оффшорное расследование «Paradise Papers»Панамагейт-2: В мировых СМИ опубликовали новое оффшорное расследование «Paradise Papers»
Украина начала расследование относительно импорта шприцов из трех странУкраина начала расследование относительно импорта шприцов из трех стран
В Приватбанке нечего продавать, его можно подарить с доплатой - НБУВ Приватбанке нечего продавать, его можно подарить с доплатой - НБУ
Оффшорам Суркисов возвратят средства на счета в "Приватбанке"Оффшорам Суркисов возвратят средства на счета в "Приватбанке"
В Одесе в «ПриватБанке» начали продавать косметику В Одесе в «ПриватБанке» начали продавать косметику
ЕС выделит 1,5 миллиона евро на расследование военных преступлений в СирииЕС выделит 1,5 миллиона евро на расследование военных преступлений в Сирии
Последние новости
Подгружаем последние новости