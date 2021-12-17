Полиция продолжает штрафовать евробляхеров

В Украине с 11 ноября 2021 года украинская полиция активно штрафует владельцев автомобилей на иностранной регистрации за нарушение срока ввоза. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Департамент патрульной полиции.

Полиция продолжает штрафовать евробляхеров

В частности, с 11 ноября по 13 декабря 2021 года полицейские составили 159 постановлений по ст. ч. 8 ст. 121 Кодекса Украины про административные правонарушения. Штраф по этой статье - 8 500 гривен.

Кроме того, за повторное правонарушение по этой статье за отчетный период полицейские составили 11 протоколов. Наказание – штраф в размере 17 000 гривен с лишением водительских прав на один год. Могут также забрать машину на штрафплощадку.

Нужно отметить, что владельцев евроблях за нарушение Таможенного законодательства штрафует не только полиция, но и сама Таможенная служба. Причем, в этом случае наказание еще серьезней – 170 000 гривен штраф и конфискация автомобилей.

Таким образом, не подтвердилось мнение некоторых скептиков в социальных сетях, которые до сих пор не верят, что владельцев автомобилей на иностранной регистрации, которые находятся в Украине с нарушением срока ввоза, штрафуют.

Ранее мы рассказали, кто в Украине может до 8 февраля 2022 года воспользоваться льготной растаможкой евроблях.


Максимов Віталій, Тудей

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