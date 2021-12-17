Полиция продолжает штрафовать евробляхеров

В Украине с 11 ноября 2021 года украинская полиция активно штрафует владельцев автомобилей на иностранной регистрации за нарушение срока ввоза. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Департамент патрульной полиции.

В частности, с 11 ноября по 13 декабря 2021 года полицейские составили 159 постановлений по ст. ч. 8 ст. 121 Кодекса Украины про административные правонарушения. Штраф по этой статье - 8 500 гривен.

Кроме того, за повторное правонарушение по этой статье за отчетный период полицейские составили 11 протоколов. Наказание – штраф в размере 17 000 гривен с лишением водительских прав на один год. Могут также забрать машину на штрафплощадку.

Нужно отметить, что владельцев евроблях за нарушение Таможенного законодательства штрафует не только полиция, но и сама Таможенная служба. Причем, в этом случае наказание еще серьезней – 170 000 гривен штраф и конфискация автомобилей.

Таким образом, не подтвердилось мнение некоторых скептиков в социальных сетях, которые до сих пор не верят, что владельцев автомобилей на иностранной регистрации, которые находятся в Украине с нарушением срока ввоза, штрафуют.

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