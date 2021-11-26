Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнему водителю Infiniti назначили психиатрическую экспертизу

Такая экспертиза необходима для подтверждения факта вменяемости личности.

Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнему водителю Infiniti назначили психиатрическую экспертизу
Фото: Харків 1654

16-летнему подозреваемому в смертельном ДТП в Харькове Николаю Харьковскому назначили психиатрическую экспертизу.

Об этом в Facebook сообщила юридическая компания "Миллер", представляющая интересы стороны потерпевших по этому делу.

"Важное обстоятельство для подтверждения факта вменяемости лица. Данная экспертиза назначается для определения того, могло ли лицо в момент совершения уголовного правонарушения осознавать свои действия и руководить ими. Экспертиза устанавливает, страдает ли лицо заболеваниями психики и могло ли болезненное состояние повлиять на его поведение в момент совершения правонарушения", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 октября 2021 года около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове 16-летний водитель Infiniti пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате ДТП погиб 58-летний водитель автомобиля Chevrolet. Трое пассажиров Infiniti – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка – попали в больницу с травмами разной степени тяжести, а водитель Infiniti почти не пострадал.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения). По ходатайству прокуратуры было открыто еще одно дело – по ст.287 (нарушение эксплуатации транспортных средств) для выяснения обстоятельств попадания несовершеннолетнего за руль автомобиля.

Летом 2021 года задержанный водитель привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести. Суд назначил ему приговор в виде двух лет лишения свободы с условным наказанием на один год.

28 октября 16-летнего подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове арестовали на два месяца.

19 ноября стало известно, что во время допроса у следователя парень признал свою вину в совершении преступления.

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