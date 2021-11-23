Что делать с евробляхой, если нет возможности растаможить или вывезти – законные способы

В Украине период льготной растаможки автомобилей на иностранной регистрации закончился 10 ноября 2021 года. Многие украинцы по тем или иным причинам не смогли воспользоваться льготами, и теперь им грозит огромный штраф. Эксперты общественной организации "АвтоЕвроСила" назвали два законных способа выхода из этой ситуации…

В частности, первый законный способ избавиться от евробляхи, если нет возможности ее растаможить или вывезти – перевести в таможенный режим "отказ в пользу государства".

Второй законный способ избавится от автомобиля на иностранной регистрации, который уничтожен, поврежден в ДТП или украден – закончить таможенный режим транзит, временного ввоза.

Эксперты подчеркнули, что если сдать евробляху на разборку, то штрафа в 170 000 гривен не избежать. В таможенной базе есть вся информация (паспорт, прописка) про людей, которые ввозили автомобили в таможенном режиме транзит или временного ввоза.

Кроме того, таможня легко может найти людей, которые не ввозили автомобиль, но покупали на него страховку или если на них хотя бы раз составили административный протокол за нарушение ПДД.

Напомним, что льготный период растаможки евроблях действовал в Украине с 15 июня по 10 ноября 2021 года. За это время было оформлено около 68 тысяч евроблях.

Ранее сообщалось, что владелец автомобиля Opel на иностранной регистрации сжег его от отчаянья. У него не было денег, чтобы растаможить автомобиль и чтобы вывезти его из Украины.