"Укрзализныця" увеличивает количество поездов в "Буковель" и организует автобусные трансферы на курорт

В феврале Минздрав признал "Буковель" причиной новой волны ковида.

"Укрзализныця" увеличивает количество поездов в "Буковель" и организует автобусные трансферы на курорт
Фото: gorodok.rv.ua

В новом графике движения на 2021/2022 год, который начинает действовать 12 декабря, "Укрзализныця" запускает 7 пар поездов до горнолыжного курорта "Буковель".

Кроме того, компания начинает реновацию станции "Татаров" и инициирует процедуру переименования станции в "Татаров-Буковель", сообщает пресс-служба УЗ.

"Реновация станции "Татаров" связана с тем, что она географически ближайшая - 15 км или от 20 минут в пути - до популярного среди туристов урочища Буковель и одноименного лыжного курорта", - объясняют в компании.

Согласно новому графику движения поездов, через Буковель будут следовать семь поездов:

№5/6 Мариуполь – Рахов;

№15/16 Харьков – Рахов;

№55/56 Киев – Рахов;

№95/96 Киев – Рахов;

№25/26 Одесса – Рахов;

№125/126 Николаев – Рахов;

№130/129 Кременчуг – Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава – Ворохта).

Продажа билетов на поезда №55/56 Киев - Рахов, №95/96 Киев - Рахов, №25/26 Одесса - Рахов, №125/126 Николаев - Рахов уже открыта, остальные поступят в продажу до конца этой недели.

Также с 12 декабря будут организованы автобусные трансферы от станции до "Буковеля". Стоимость трансфера будет составлять 50 грн.

Напомним, что курорт Буковель контролируется ООО Скорзонера (входит в группу Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова), но в 2020 году заместитель главы правления ПриватБанка Галина Пахачук рассказывала, что он на две трети принадлежит банку.

В октябре компания "Прикарпатьеоблэнерго" ввела годовой мораторий на присоединение к электросети новых потребителей в селах Поляница и Яблуница. Решения объяснили тем, что села возле Буковеля исчерпали мощность электросети.

Минздрав признал "Буковель" причиной предыдущей волны ковида в Ивано-Франковской области зимой этого года. Однако "Буковель" был закрыт на карантин только 13 марта. Областные власти прислушались к требованиям предпринимателей, которые заявили о социальной несправедливости, когда крупные компании работают, а маленькие не могут.

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