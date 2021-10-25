2021-10-25
На Херсонщине легковушка влетела в дерево: погибли 4 человека, среди них двое подростков
Пострадало еще двое детей.
Фото: portal.lviv.ua
В воскресенье, 24 октября, в Херсонской области произошло смертельное ДТП.
Об этом говорится в справке ГСЧС.
Авария произошла около 01:00 на автодороге между с. Давыдов Брод и с. Малая Александровка Бериславского района.
Автомобиль Volkswagen Touareg столкнулся с деревом.
В результате погибли 4 человека, в том числе два 15-летних подростка.
Кроме того, пострадали два 13-летних ребенка. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.
Напомним, на трассе Киев - Одесса произошло столкновение двух грузовиков, в результате которого начался пожар. В результате аварии один из водителей погиб.