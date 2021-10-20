"Укрзализныця" начинает обновлять пути и предупреждает о возможном уменьшении скорости грузоперевозок

Работы должны были осуществить весной-летом 2021 года, однако их не сделали из-за срыва закупок.

АО "Укрзализныця" возобновляет работы по ремонту железнодорожных путей на основных направлениях. Так, в течение октября - ноября 2021 года запланированы масштабные работы на направлениях, ведущих к железнодорожным международным переходам на западе страны.

Об этом сообщается на сайте УЗ, где можно посмотреть, на каких именно участках будут осуществляться работы.

"На период ремонта прогнозируется уменьшение скорости перевозок, и, как следствие, - обращения грузовых вагонов. "Укрзализныця" призывает грузовладельцев ответственно подойти к планированию перевозок и учитывать указанные обстоятельства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы, которые должны были быть осуществлены весной-летом 2021 года, не были сделаны из-за срыва процесса закупок запасных частей элементов верхнего строения путей. Этот вопрос поднимали на первом заседании Антикризисного штаба по вопросам стабильного функционирования АО "Укрзализныци", которое состоялось под председательством министра инфраструктуры Александра Кубракова в сентябре.

В ближайшие месяцы железнодорожники реконструируют 64 км путей и еще 130 км отремонтируют средним ремонтом. Это позволит в дальнейшем уменьшить количество участков, где действуют ограничения скорости, и значительно оживить грузовые и пассажирские перевозки.

Отмечается, что с 1 сентября 2021 года "УЗ" были поставлены элементы верхнего строения путей. В частности, - почти 8 тыс. тонн рельсов Р65, элементы стрелочных переводов, клеммы и крепления, в частности, 585 тонн подложек КБ65 и почти 500 тонн накладок 1Р65.

Всего в 2021 году "Укрзализныця" разными видами ремонта обновит 1100 км пути, около 300 км - капитально отремонтированы и почти 800 км восстановлены средним ремонтом. Также будет выполнено техническое переоснащение 282 комплектов новых стрелочных переводов, капитальным ремонтом восстановлены 146 комплектов старогодных стрелочных переводов и средним ремонтом - 600 комплектов.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" заявили, что 30% аварий в 2020 году произошли из-за плохого состояния подвижного состава.

12 октября Национальное антикоррупционное бюро выдвинуло подозрение исполнительному директору филиала "Юго-Западная железная дорога" Артему Мироновичу, его отстранили от должности на период служебной проверки. Мироновича подозревают по делу о возможных злоупотреблениях при закупке угля филиалом "Пассажирская компания" в 2018 году, где в то время он занимал руководящую должность.