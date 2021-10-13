"Укрзализныця" хочет открыть на вокзалах пункты экспресс-тестирования на COVID-19

С 21 октября в поезд не пустят без прививки или отрицательного теста.

"Укрзализныця" хочет открыть на вокзалах пункты экспресс-тестирования на COVID-19
Фото: Lb.ua

АО "Укрзализныця" ведет переговоры с крупнейшими сетями лабораторий по открытию на вокзалах пунктов экспресс-тестирования на COVID-19.

Об этом рассказал и.о. члена правления "УЗ" Александр Перцовский на брифинге по поводу усиления карантинных правил на транспорте, которые вступят в силу 21 октября.

"Мы обратились к крупнейшим лабораториям, чтобы непосредственно на вокзалах развернуть пункты, которые смогут предоставлять услуги по экспресс-тестированию. Ведем переговоры, чтобы это была минимальная цена для людей, которые по каким-то обстоятельствам не имеют вакцины", - сказал он.

Перцовский пояснил, что в Украине низкий уровень вакцинации, поэтому открытие таких пунктов является насущной необходимостью.

"На сегодняшний день при посадке проводник проверяет билет и паспорт. К этому добавится документ из того перечня, который указан в постановлении. То есть рядом с паспортом наши проводники будут проверять наличие сертификатов о прививках - для "желтой" зоны достаточно отметки о получении одной дозы, если "красная" зона - нужен полный курс. Сертификат может быть как бумажный, так и электронный. Если у пассажиров такого сертификата нет, достаточно прохождения ПЦР-теста или антигент-теста на ковид в течение 72 часов до начала путешествия", - рассказал Перцовский, который является руководителем пассажирского направления "Укрзализныци".

Он также призвал Министерство внутренних дел помочь перевозчикам придерживаться карантинных правил.

"Стюарды и проводники на самом деле не имеют полномочий высаживать кого-то из состава. Нужно, чтобы сотрудники полиции приобщались к проверкам и это контролировали. Важно, чтобы контролировали не только железную дорогу, но и неофициальных перевозчиков", - сказал Перцовский.

Напомним, что с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из следующих документов:

  • документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы двухдозной вакцины для регионов желтого уровня эпидемической опасности;
  • международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровление лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности, с использованием мобильного приложения портала "Дия" (Действие)
  • отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действительного 72 часа.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

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