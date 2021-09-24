Почему запотевают стекла автомобиля и как с этим бороться
Существует несколько причин, почему в автомобиле запотевают стекла. Осенью и зимой обычно с такой проблемой водители сталкиваются чаще. Сегодня мы расскажем, почему запотевают стекла в машине и как с этим бороться.
Главная причина запотевания стекол - повышенная влажность в салоне. Как правило, стекла запотевают, когда температура воздуха опускается к нулю градусов.
Также запотевание стекол происходит из-за неправильного обслуживания (забитый салонный фильтр, листья и семена деревьев в коробке воздухопритока, нарушение работы системы вентиляции из-за нештатных ковриков, снег, попавший в воздухозаборник отопителя).
Если не убрать снег и лед со стекла, то они будет его еще больше охлаждать, вызывая запотевание.
Кроме того, есть еще и так называемые эксплуатационные причины. Например, неправильная работа системы рециркуляции, лужи на напольных ковриках (например, из-за тающего снега с ботинок), злоупотребление алкоголем (из-за сушняка человек пьет много воды и она оседает на стеклах).
Также запотевание стекол может быть из-за неисправностей в автомобиле, разгерметизации различных труб и уплотнителей, сломанной заслонки системы рециркуляции.
Профилактика и борьба с запотеванием
Не забывайте регулярно чистить внутреннюю поверхность стекол. Для этого используйте тряпку "микрофибра" или смятую газету.
Можно использовать жидкости или аэрозоли с эффектом антизапотевания, но они действуют не очень долго.
С запотеванием стекол хорошо справляется кондиционер. Направляйте воздушный поток на ветровое стекло.
А вот прибегать к так называемым народным методам (например, наносить на стекла изнутри незамерзайку или пену для бритья) мы категорически не советуем. В этом случае можно получить новые проблемы.
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