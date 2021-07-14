Дорогу, ведущую к украинской-румынской границы, расширят и отремонтируют

Ремонтом охвачено участок длиной почти 5 километров.

В рамках «Большого строительства» президента Владимира Зеленского автодорогу Т-26-04 Черновцы - Герца - КПП «Дьяковцы», которая ведет к украинско-румынской границы в Черновицкой области, расширят и капитально отремонтируют. Об этом сообщила официальная Facebook-страница Укравтодора.

Ремонтом охвачено участок длиной почти 5 километров. Подрядная компания «ДСУ-77» расширит проезжую часть и доведет дорогу к параметрам 4 категории.

«Таким образом, после завершения земляных работ ширина дороги увеличится до 7 метров», - говорится в сообщении.

Проектом также предусмотрено устройство на этом участке дороги двух слоев асфальтобетона, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установку знаков, барьерного ограждения и благоустройство обочин.

Кроме этого, подрядчики выполнили усиления промежуточной опоры на 36-метровом мосту, расположенном на трассе.

Напомним, заместитель председателя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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