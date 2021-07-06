Омбудсмен по ОСАГО скоро начнет работать при МТСБУ

В Моторном (транспортном) страховом бюро анонсировали начало работы омбудсмена в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Об этом МТСБУ сообщило в фейсбуке.

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Каковы функции нового омбудсмена

Как уточнили в Бюро, деятельность омбудсмена по ОСАГО, по сравнению с процедурой рассмотрения жалоб, принятых в НБУ, будет иметь иной алгоритм.

«Задача Нацбанка как регулятора страхового рынка — отреагировать на жалобу, используя административные механизмы, то есть применяя штрафные и другие санкции по отношению к страховой компании, которая должна устранить нарушения. Задача омбудсмена по ОСАГО более „человечна“ и нацелена на практическую защиту интересов конкретного потерпевшего», — отмечается в сообщении.

Омбудсмен будет разбираться в обстоятельствах страхового события и процессе его урегулирования, и если для жалобы будут основания — помочь человеку получить возмещение как можно скорее.

Кто и как сможет обратиться к омбудсмену

Обратиться сможет любой гражданин, которому нужна защита прав в сфере ОСАГО, причем сделать это можно бесплатно. Соответствующее обращение с жалобой в МТСБУ должно быть подано в письменной форме: на бумажном носителе или в электронном виде, с указанием фамилии, адреса, телефона обратившегося и названием страховой компании.

В жалобе должны быть четко изложены все факты, касающиеся страхового события:

дата, время, обстоятельства ДТП;

информация о договорах ОСАГО участников ДТП;

дата и перечень документов, переданных в страховую компанию;

приложена копия переписки со страховщиком.

Также следует четко указать, в чем именно человек видит нарушение его прав и интересов, что считает неправильным и чего хочет добиться от страховой компании по итогам рассмотрения жалобы.

Решение омбудсмена обязательно для выполнения страховщиком-членом МТСБУ. Страховая компания будет обязана в течение 10 дней с момента получения уведомления от омбудсмена выполнить его решение и предоставить в Бюро подтверждение этого факта.

Ожидания

В Бюро рассчитывают, что омбудсмен поможет минимизировать и без того незначительное количество жалоб на страховщиков ОСАГО, предоставляя компаниям обратную связь о том, что можно улучшить во взаимодействии и обслуживании клиентов.